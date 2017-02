Ministerstvo obrany platí za servis raketometů až deset tisíc na hodinu

Podle oslovených odborníků se jedná až o osminásobek standardní ceny. „Společnosti si standardně účtují od 40 do 60 eur za hodinu za jednoho leteckého mechanika,“ řekl pro Právo expert z leteckého průmyslu.



K čemu bylo za servis utraceno už téměř 20 milionů korun, kolik jde do Švédska a kolik si bere firma za zprostředkování se Omnipol vyjádřit nechtěl. Smluvní vztah s partnery mu prý neumožňuje detailněji ceny servisu odkrýt. Jedná se ale prý o vysoce sofistikované zařízení a cena je tedy adekvátní.

Nad částkou se pro Právo podivil také ministr obrany Martin Stropnický. Smlouvu nechá prozkoumat a pozastavil další připravované nákupy raketometů od této firmy. Dále si nechal zjistit alternativy od jiných zbrojařů. „Ministr obrany vydal okamžitý příkaz k inspekci, aby zakázku prověřila,“ řekl deníku mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Poslanec Antoní Seďa prohlásil, že servis je vyloženě předražený a chyba je, že není cena oprav uvedená už ve smlouvě. Dodává že servis veškeré techniky by měl probíhat v Česku. Umožnilo by to nižší ceny, ale také soběstačnost a nezávislost během případného konfliktu.

Ministerstvo se brání, že se nejedná o smlouvu uzavřenou za současné vlády, ale za problém, který zdědila po předchozím vedení. Podle Pejška má teď ministerstvo nevýhodnou vyjednávací pozici jelikož servis vlastněné techniky potřebuje.

Ministerstvo obrany koupilo v roce 2006 od Omnipolu raketomety za miliardu bez výběrového řízení. Nákupem se zabýval i Nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého ministerstvo neudělalo ani průzkum trhu. Podle Pejška se už ale ministerstvo poučilo a pro příští nákupy se rozhlíží i po možné konkurenční firmě.