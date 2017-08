Skrývá archiv poznámky ke Hře o trůny? Univerzita zve veřejnost k hledání

V roce 1993 daroval spisovatel George R. R. Martin univerzitě A&M v americkém Texasu 300 krabic plných knih a poznámek. Rektor univerzity nyní otevřel Martinovy archiválie pro veřejnost a doufá, že fanoušci najdou klíče k ději knižní Hry o trůny.

George R. R. Martin vydal první díl své veleúspěšné fantasy ságy Hra o trůny v roce 1996. Už v té době byl ale ve Spojených státech poměrně známým a oblíbeným autorem převážně sci-fi knížek, první vydanou knihu napsal dokonce již v roce 1972. Byl navíc trojnásobným držitelem prestižní ceny Hugo pro spisovatele sci-fi a fantasy.

Když v roce 1993 nabídl Cushingově knihovně při texaské A&M, že jí věnuje své záznamy a sbírku knih, návrh přijala. Jednalo se o tři stovky krabic, knih (1300 svazků), bloků a písemných poznámek. S univerzitou A&M Martina pojilo dlouhodobé přátelství - v roce 1970 se zúčastnil tamějšího AggieConu, veletrhu pro sci-fi a fantasy nadšence. Byl tak ohromen kolekcemi této literatury v Cushingově knihovně, že se rozhodl své záznamy věnovat právě sem.

Aby toho nebylo málo, univerzita mu v roce 2016 udělila čestný doktorský titul. Martin ale oznámil, že si pro něj nedojede dříve, než dopíše šestou knihu ságy Hry o trůny, Vichry zimy.

John Sharpe, rektor univerzity, teď zpřístupnil Martinovy písemnosti nejen studentům, ale široké veřejnosti. „Papíry a ručně psané poznámky mohou obsahovat možné dějové zápletky i dosud neznámé detaily ohledně Hry o trůny. Všichni jsou vítáni, aby zkusili své štěstí,“ řekl Sharpe deníku The Guardian. „Zaměstnanci knihovny všem rádi ukáží tento klenot moderní literatury,“ dodává.

Je nicméně pravdou, že v roce 2015 uživatel Redditu říkající si honeybird archivy univerzitní knihovny částečně prohledal. Nenašel sice žádné poznámky ohledně děje, nicméně nalezl poměrně vtipnou poznámku od Martinova editora. Ten byl naprosto otráven tím, jak spisovatel do své knihy stále prosazoval pasáž o tom, že Davos Mořský sbíral prstní kůstky svých nepřátel. Martin si nechtěl nechat vymluvit fakt, že se to do knížky nehodí.

Martin ale z univerzitou ještě není hotový. Ve videu, které Sharpe nahrál na své stránky, oznamuje, že se chystá Cushingově knihovně věnovat originální repliku Železného trůnu z natáčení seriálu Hra o trůny.