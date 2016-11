Skupinu Čechů a Slováku přepadli v Etiopii. Jejich průvodce útočníci zastřelili

„Češi jsou v pořádku a v tuto chvíli už by měli být zpátky v Česku, zraněna však byla jedna Slovenka.“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí pro server iDNES.cz. Sdělila také, že incident se stal již 7. listopadu v jihozápadní části země u města Jimma.



Ministerstvo zahraničí před cestami do Etiopie kvůli tamní momentální bezpečnostní situaci české turisty varuje. Podle Valentové by měli Češi případnou cestu do této země vždy zvážit.

Výjimečný stav v Etiopii

Od vyhlášení výjimečného stavu 9. října zadržela etiopská vláda již více než 11.000 osob, mezi nimi i téměř 350 žen. Zatčení jsou nebo byli v šesti věznicích. Vyplývá to z oficiálních informací zveřejněných etiopskou státní televizí. Údaj o počtu zadržených je mnohonásobně vyšší, než kolik úřady uvedly v říjnu, upozornila dnes agentura AFP.

Zodpovědná místa neupřesnila, kolik zatčených lidí bylo v mezidobí propuštěno. Zadrženým klade vláda za vinu nejčastěji podněcování k násilí a poškozování majetku či narušování veřejné dopravy.

Nejmasivnější zatýkání se odehrálo v hlavním městě a v regionech obývaných Oromy. Příslušníci této nejpočetnější, avšak marginalizované etnické skupiny dlouhodobě vystupují proti plánům na přerozdělení půdy. Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch uvedla, že etiopské bezpečnostní síly zabily více než 400 protestujících Oromů. Addis Abeba toto číslo zpochybnila.