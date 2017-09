Umělec, který odstranil komunistické symboly, byl propuštěn z vazby. Postavil se za něj Kiska

KOŠICE Soud v Košicích na východě Slovenska v neděli pustil z vazby aktivistu a umělce Ľuboše Lorenze. Je obviněn z výtržnictví, protože z pomníku sovětským vojákům padlým při osvobozování země během druhé světové války na košickém náměstí Osvoboditelů odstranil osm komunistických symbolů srpu a kladiva. Píší o tom slovenské webové deníky.

Lorenz se domnívá, že trestný čin nespáchal, protože na Slovensku už 20 let platí zákon, který komunismus označuje za zločinný a nezákonný a zakazuje propagaci zločineckých skupin a zločineckých režimů.



Příslušný okresní prokurátor ještě v pátek soudu navrhl, aby Lorenze vzal do vyšetřovací vazby a zdůvodnil to obavou, že bude v trestné činnosti pokračovat. Prokuratura se však návrh na vzetí do vazby rozhodla vzít zpět. Lorenzův advokát v neděli potvrdil, že soud aktivistu pustil na svobodu.

Obviněn sice Lorenz zůstává, ale hrozí mu pouze peněžní pokuta. Postup policie a prokuratury, který vyústil v umělcovo zadržení na čtyři dny, označil za přísný slovenský prezident Andrej Kiska.



V současnosti čelí výtvarník ještě dalšímu staršímu obvinění, protože s přítelem nabarvili červeně bustu zemřelého vrcholného komunistického politika z československé éry Vasila Biľaka v jeho rodné obci Krajná Bystrá.