Sněmovna asi dá zkušeným referentům výjimku ze vzdělání

Senátní novela měla řešit situaci 500 až 600 zaměstnanců, zejména ze správy sociálního zabezpečení. Bez příslušného vzdělání by museli do začátku letošního července skončit.

Na návrh ministerstva vnitra čekají služební zákon zřejmě i další změny. Úlevu by mohli získat posudkoví lékaři, jichž není dostatek. Státní zaměstnanci by do složení úřednické zkoušky také nemuseli dostávat nejnižší platový tarif.

Na posudkové lékaře míří navrhovaná výjimka, podle níž by nemuseli skončit s dosažením 70 let věku. Stejná výjimka už byla schválena pro diplomaty. Měla by podle doporučení výboru trvat do roku 2021. Výbor nepodpořil návrh Radky Maxové (ANO), aby výjimka byla jen dvouletá.

Zrušení nutnosti dát novému státnímu zaměstnanci do složení úřednické zkoušky nejnižší tarif zdůvodnilo ministerstvo vnitra tím, že nynější stav je demotivující pro případné žadatele o přijetí do služebního poměru s delší praxí v oboru mimo státní službu. Nově by takovým lidem náležel platový stupeň podle jejich dosavadní praxe.

Žadatelé o přijetí do služebního poměru by měli nově dokládat zdravotní způsobilost pouze při přijetí, nikoliv už při výběrovém řízení. Ústní pohovor při velkém zájmu uchazečů by podle další z úprav mohla nahradit písemná zkouška. Služební průkazy státních zaměstnanců by nově mohly být očipovány kvůli usnadnění vstupu do státních budov.

Bez podpory výboru zůstaly návrhy Pavly Golasowské (KDU-ČSL), které by například umožnily pobírat státním zaměstnancům aspoň omezené odměny za zastupování státu v řídících nebo kontrolních orgánech firem. Nyní to zákon zakazuje.