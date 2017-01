Sněmovna má hlasovat o financování škol a o normě proti zadlužování veřejných rozpočtů

Poslanci by dále mohli schvalovat vládní novelu autorského zákona. Při jejím dosavadním projednávání vzbudilo kritiku zejména navrhované zrušení horní hranice pro zvyšování autorských poplatků. Ve hře je několik pozměňovacích návrhů, které by strop v různé podobě zachovaly.



Předloha o zpravodajských službách předpokládá, že pod sněmovní kontrolu bude nově spadat Úřad pro zahraniční styky a informace. Na činnost všech tří tajných služeb, tedy také na Bezpečnostní informační službu a na Vojenské zpravodajství, by navíc dohlížel pětičlenný nezávislý orgán.

Školská novela zcela mění financování obecních a krajských škol. Stát by jim posílal od září příštího roku peníze podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. Do předlohy se navíc zřejmě dostane úprava ochrany učitelů.

Zákon o rozpočtové odpovědnosti horní komora zamítla se zdůvodněním, že jej pokládá za neústavní ve vztahu k obcím či krajům. Běžným zákonem není podle senátorů možné omezovat jejich právo na vlastní rozpočet, které zaručuje ústava. Zákon předpokládá v případě nadměrného zadlužení veřejných financí vůči obecním a krajským rozpočtům různé restrikce.

Ve vinařské novele chce Senát o něco prodloužit lhůtu pro prodej sudového vína vinotékám, které se nezaregistrují jako příjemci nebo výrobci vína. Senátoři také požadují, aby výrobci nebo příjemci vína mohli nahlásit provozovny s prodejem sudového vína do šesti měsíců místo do 60 dnů od účinnosti zákona.

Do finále by mohla Sněmovna poslat předlohu o zavedení týdenní placené otcovské dovolené po narození dítěte. Poslanci ji tento týden vrátili zpět do druhého čtení, aby mohli upravit pasáže o vyšší nemocenské pro dobrovolné záchranáře. V tomto čtení je na programu například také senátní novela služebního zákona, jež by mohla podle doporučení ústavně-právního výboru odpustit požadavek maturitního vzdělání pro vstup do státní služby starším referentům s letitou praxí. Jinak by byli propuštěni.

Další norma ve druhém čtení se týká plošného zavedení občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem. Nyní se tento typ průkazu vydává za 500 korun, nově by byl stejně jako nynější obyčejné doklady zdarma. Výbor pro veřejnou správu chce lidem novelou umožnit zažádat si o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě.

V úvodním kole by se měli poslanci věnovat například návrhu nového zákona o zahraniční službě a změnám v pohřebnictví. Po odkladech by Sněmovna mohla zahájit ratifikaci Pařížské dohody o ochraně klimatu, která ovšem vstoupila celosvětově v účinnost už začátkem listopadu. Poslanci by mohli dokončit diskusi o údajně nevýhodné privatizaci černouhelné těžební společnosti OKD, jež je nyní v insolvenci.