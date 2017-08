Komise za týden vyslechne kvůli únikům ze spisů Bradáčovou, Pelikána nebo Šlachtu

PRAHA Sněmovní komise, která vyšetřuje úniky z policejních vyšetřovacích spisů, chce za týden vyslechnout ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, bývalého ředitele protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu, šéfa speciálního policejního útvaru zaměřeného na odposlechy a sledování lidí Vladimíra Šibora a Bronislava Šabršulu z policejního prezidia. V úterý 29. srpna by pak měl před komisi předstoupit bývalý novinář Marek Přibil. Novinářům to v úterý řekl předseda komise Martin Plíšek (TOP 09).

Podle Plíška by měly výslechy svědků za dva týdny skončit a komise bude připravovat závěrečnou zprávu, kterou bude projednávat plénum. Komise by ji měla odevzdat do 12. září. Plíšek zatím nechtěl předvídat závěry komise. Naznačil však, že se pravděpodobně soustředí na slabá místa úniků informací a posílení kontrolních nástrojů. Poslanci také možná budou zvažovat návrh ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), aby se úniky více zabývala Bezpečnostní informační služba (BIS).



V úterý komise vyslechla premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), podle kterého by únikům měli zabránit zejména policisté a státní zástupci, kteří se spisy pracují. Pak před poslanci promluvil olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, který navrhl posílení kontrolních mechanismů a odmítl, že by informace unikaly od státních zástupců.

Předvoláni byli také bývalí policisté Stanislav Hájek a Milan Večeřa, které média popisují jako osoby, které předávaly Přibilovi materiály ze spisů. Plíšek uvedl, že reagovali na některá mediální vyjádření Přibila a popisovali poslancům vztahy mezi některými novináři a policisty. „Upřesňovali jsme si určité vazby mezi jednotlivými lidmi,“ přiblížil Plíšek.

Jako poslední před poslanci mluvil ředitel protidrogové centrály Jakub Frydrych, jehož podřízení se zabývají kauzou Bereta týkající se úniků ze spisů. „Podal informace, jak je nakládáno se spisy v kauze Beretta, jaké informace z kauzy se dostaly do médií a jak je zabezpečena tato kauza a informace,“ řekl Plíšek.

Hlavním důvodem pro zřízení vyšetřovací komise byly uniklé nahrávky s rozhovory bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila, na kterých se s Babišem bavili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz. Babiš byl v době rozhovorů s novinářem majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá. Později vydavatelství kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Komise má prověřit, zda nebyl porušen zákon v souvislosti s tím, že měl někdo možnost neoprávněně získávat spisy orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit i na to, zda někdo takto získané informace nezneužil k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.