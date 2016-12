Sobotka se chce v Polsku dohodnout na boji proti výrobcům pervitinu

Vzorem pro novou česko-polskou dohodu by se podle Sobotky měla stát podobná smlouva, která letos začala platit mezi Českem a Německem. „S Polskem ta smlouva je deset let stará a podle mého názoru je dobré, abychom uzavřeli novou česko-polskou smlouvu o policejní spolupráci, která by mimo jiné umožnila přeshraniční sledování a přeshraniční zásahy policie,“ řekl Sobotka.



„Je to důležité zejména proto, že tady, byť už v menším rozsahu, ale stále přetrvává problém s nelegální výrobou a prodejem drog,“ zdůvodnil premiér potřebu vzniku nové policejní dohody. V Polsku byly v minulosti snadněji než v Česku dostupné léky obsahující pseudoefedrin, takže je výrobci pervitinu pašovali do Česka, kde z nich vyráběli drogu. „V posledních letech se regulace na polské straně zvýšila, ale stojíme o to, aby polská vláda pokračovala v úsilí regulovat prodej léků, které obsahují pseudoefedrin a další možné zdroje pro výrobu drog,“ řekl Sobotka.

Vzorem pro česko-polskou smlouvu by se měla stát dohoda s Německem, která platí od letošního října. Umožňuje mimo jiné rychlý operativní zásah na území sousedního státu bez předchozího souhlasu druhé strany v případě naléhavé potřeby, například bezprostředního ohrožení života. Takový zásah je možný v pásmu deseti kilometrů od společné hranice.

Sobotka chce dnes se Szydlovou dále jednat o plánu na rozšíření hnědouhelného dolu Turów, který leží nedaleko Frýdlantského výběžku. Podle Sobotky panují obavy, že by rozšíření dolu mohlo ohrozit zdroje pitné vodě na české sttraně hranice. S polskou premiérkou bude diskutovat také o opatřeních pro ochranu ovzduší na obou stranách česko-polské hranice ve Slezsku.