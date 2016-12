Sobotka nevyloučil, že se část D8 může zavřít úplně. Stavba je bezpečná, říká Ťok

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pátek večer oznámilo, že asi na dvou kilometrech bude provoz sveden do jednoho pruhu. Důvodem je nestabilita podloží u prackovické estakády. Ministr dopravy Dana Ťok Českému rozhlasu v sobotu řekl, že žádné nebezpečí nehrozí.

„V pondělí zasedá vláda, já chci, aby pan ministr dopravy informoval vládu o tom, jak reálně vypadá situace. Jaké jsou výsledky monitoringu D8 a jaká se předpokládají opatření,“ řekl premiér v Teplicích, kam dorazil na krajskou konferenci ČSSD. Předseda vlády nevyloučil, že by se nestabilní úsek mohl v budoucnu uzavřít úplně. Klíčové podle něj budou výsledky monitoringu.

ŘSD v pátek večer oznámilo, že poslední úsek D8 přes České středohoří bude zprovozněn s omezením. Důvodem jsou výsledky měření v nestabilním svahu. Omezení se bude týkat asi dvoukilometrového úseku nad Prackovicemi. Doprava bude svedena do jednoho dálničního pruhu. Podle premiéra jde o správné rozhodnutí. „Myslím si, že je to naprosto v pořádku, protože prioritní nesmí být dodržení nějakého termínu, který byl stanoven na ŘSD nebo na ministerstvu dopravy, prioritní musí být bezpečnost uživatelů té silnice, bezpečnost občanů. A takto to bude i v příštích týdnech a měsících,“ dodal Sobotka.



Podle Ťoka je stavba provozuschopná a bezpečná. „To, co se stalo je, že při stavebních pracech, konkrétně při injektáži, to podloží začalo někde hluboko ve 20 metrech nebo ve 14 metrech v druhé sondě vykazovat pohyb, takže my jsme ho začali sledovat,“ řekl ministr Českému rozhlasu. Podobná věc se podle něj už jednou stala, když se dělaly odvodňovací stěny. Podloží se poté uklidnilo v řádu dní, týdnu, uvedl. Předpokládá, že je to stejná reakce a že se v blízké době provoz vrátí i na druhou stranu.



Podívejte se na vizualizace dokončené D8 na videu, které v pátek zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic: