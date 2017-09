Sobotka: Rozhodnutí soudu nic nemění na tom, že kvóty nefungují. Nadále nesouhlasíme

PRAHA Rozhodnutí Soudního dvora EU o uprchlických kvótách nic nemění na tom, že nejsou funkční, reagoval na středeční zamítnutí žalob Slovenska a Maďarska týkajících se přistěhovaleckých kvót premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Dodal, že postoj České republiky k systému přerozdělování azylantů se nemění. „Nadále nesouhlasíme,“ řekl novinářům.

Žaloba, kterou Slovensko a Maďarsko podaly u Soudního dvora Evropské unie, se podle Sobotky i šéfa české diplomacie Lubomíra Zaorálka (ČSSD) netýká českého sporu o kvóty s Evropskou komisí, byla založena na formálních aspektech. Česko nikdy nezpochybňovalo formální platnost kvót, ale upozorňuje na to, že nefungují, uvedl Zaorálek. Není podle něj možné naplňovat je jen naoko a stavět tak potěmkinovské vesnice, uvedl.



Zaorálek se též ohradil proti středečnímu prohlášení eurokomisaře pro vnitro Dimitrise Avramopulose, že komise zváží kvůli kvótám podání žaloby na Slovensko, Maďarsko a Česko u unijního soudu. Avramopulos země vyzval k plnění dohody.

„To je od něho pěkné, jenom my v tom svém sporu tvrdíme, že i kdybychom chtěli, tak se nám to prostě nepodaří. My vedeme spor, ve kterém dokazujeme, že to nefunguje. Proto chceme, aby došlo k nějaké revizi, aby se v EU nevytvářel mechanismus, že všichni povinně píší čísla toho, co mají a co by měli dodat, a všichni vědí, že to nesplní,“ uvedl.

Poznamenal, že Česko udělalo zkušenost s nabídkami uprchlíků z Řecka a Itálie, ale spolupráce se zeměmi, které chtěly uprchlíky poslat do ČR, byla velmi nedokonalá. „Nejsme schopni plnit, protože ti, kteří by nám měli pomoci, neplní podmínky toho, aby se vůbec o nějakých relokacích dalo uvažovat,“ konstatoval. Politická debata v Evropě podle něj ukazuje, že argumenty Česka jsou opodstatněné.

Evropská komise rozhodnutí soudu, které potvrdilo platnost programu přerozdělení 120 000 lidí, uvítala. „Měli bychom ten rozsudek vzít jako příležitost vyzvat všechny členské země ke spolupráci,“ prohlásil Avramopulos před novináři. Oznámil, že v rámci programu bylo dosud do jiných států z Itálie a Řecka přesunuto necelých 28 000 lidí a zbývá jich výrazně méně než byl původně zamýšlený počet.