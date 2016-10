Sociální demokraté se musí zamyslet, jak dál oslovovat lidi, tvrdí Jiří Zimola

„ČSSD jako vůdčí strana vládní koalice pracuje dobře, jejich rezorty předkládají návrhy řešení problémů a zlepšují životy obyvatel, ale nemá to ten správný dopad na mínění lidí. Krajské volby to prokázaly, voliči chtějí slyšet něco jiného. My bychom měli zlepšit činnost směrem ven vůči lidem,” uvedl Zimola v rozhovoru pro server iDNES.cz.



Díky volebních volebním výsledkům si může dovolit přemýšlet i o vysokých postech v ČSSD, výše než na místopředsedu strany ale prý nepomýšlí.

„To, jestli se rozhodnu kandidovat na místopředsedu, a zejména to, na kolik budou delegáti sjezdu připraveni mé rozhodnutí akceptovat, je věc, která je ve hvězdách. Opravdu pro to nejsem zatím rozhodnut,” řekl Zimola.



Zatím není ani jasné, zda se zúčastní předvolebního boje do Poslanecké sněmovny. Stanovy strany totiž vylučují, aby hejtman mohl být zároveň poslancem.

ČSSD v Jihočeském kraji obdržela přes dvacet dva procent hlasů. Celkově tak bere patnáct mandátů. O tři křesla méně získalo hnutí ANO. V zastupitelstvu dále zasednou ODS, KSČM, Pro jižní Čechy, KDU-ČSL a Jihočeši. Podrobný přehled naleznete zde.