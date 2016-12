Blíží se konec sporu o most v Ústí za 770 milionů? Soud zadal klíčový posudek

„Posudek je zadán k tomu, aby byla fakticky zjištěna hodnota změněného díla,“ sdělila soudkyně ústeckého okresního soudu Iva Kučerová, která kauzu vyřizuje. Firma žaluje Ústí kvůli tomu, že jí údajně nezaplatilo za dodatečné práce na mostu.

Podle Hutních montáží byly vicepráce nutné, aby most bezpečně zastával svou funkci. Firma si nárokuje 184 milionů korun, společně s úroky však dnes částka dosahuje výše zhruba 770 milionů korun. Soudní spor se vleče od roku 1999.

Aktuálně zadaný posudek má objasnit, jaká je skutečná cena vybudovaného mostu. Ústí za celou stavbu zaplatilo 750 milionů korun. Od posudku se tedy očekává, že spor výrazně posune k odpovědi, zda je ústecká radnice povinná doplácet další peníze oproti už uhrazené částce. „Posudek má posoudit výši uplatněného nároku,“ podotkla pro server Lidovky.cz soudkyně Kučerová.

Posudek zpracuje ČVUT, má na to půl roku

Pravdou je, že v minulosti už se podobnou otázkou zabývalo už několik posudků. Jenže současná situace se liší. Zatímco předchozí posudky si objednávaly jednotlivé strany sporu, současný zadal přímo soud. Bude mít tedy větší váhu. „Směřuje to k tomu, že by to měl být definitivní posudek, který odstraní rozpory v těch předchozích,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát Jiří Císař, který ve sporu zastupuje Hutní montáže.

Posudek zpracuje Fakulta stavební ČVUT, ve čtvrtek soud zaslal jejím znalcům spis k případu. Fakulta se ke komentování zadaného úkolu staví zdrženlivě, odmítla sdělit jakékoliv podrobnosti. „K dané záležitosti se fakulta nemůže vyjadřovat,“ sdělila mluvčí fakulty Marie Gallová. Přestože má posudek pomoci rozetnout spor, paradoxně ho prodlouží. Na jeho vypracování má totiž fakulta půl roku. Rozsudek tak lze čekat nejdříve v druhé půli roku 2017.

Hutní montáže staví svou žalobu na tom, že oproti původně uzavřené smlouvě se musel projekt změnit. Vicepráce spočívaly v zajištění stability mostu, na což padly stovky tun oceli. „Bylo to ve změně příčného řezu mostu, změně konstrukčního řešení pylonu a třetí změna se týkala počtu závěsů,“ vyjmenoval změny advokát Císař.

Most si získal mezinárodní uznání, Ústí se ho ale snažilo prodat

Podle města ale nedošlo k platnému uzavření změny smlouvy, což je další podstatný bod sporu. Firma už sice spor jednou vyhrála, ale odvolací ústecký krajský soud předloni rozsudek zrušil právě kvůli tomu, že Hutní montáže nedoložily závaznou dohodu o změně kontraktu. „Podle názoru odvolacího soudu nedokázal prvoinstanční soud přesvědčivě odůvodnit, že mezi účastníky došlo k platné změně smlouvy,“ uvedla soudkyně krajského soudu Kateřina Soltanová.

Jakkoliv Mariánský most v současnosti představuje kvůli sporu s Hutními montážemi pro ústeckou radnici především velkou starost, stavba se stala jedním z novodobých symbolů města. Prestiž si most získal doma i v zahraničí, Česká národní banka ho loni nechala vyrazit na pamětní minci, Mezinárodní asociace pro mosty a stavební inženýrství ho pak zařadila mezi 10 nejlepších staveb světa 90. let.

Most se otevřel v létě 1998, postavil se podle návrhu architekta Romana Kouckého. Ústí se most opakovaně kvůli drahé údržbě snažilo prodat státu, k transakci nakonec nikdy nedošlo.