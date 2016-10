Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. Den co den si prohlíží útulné předměstské domky, a když vlak na chvíli zastaví u návěstidla, naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do soukromí mladého páru. Postupem času Rachel začíná mít pocit, že ty dva lidi zná. Představuje si, že je zná. Dá jim dokonce jména: Jason a Jess.



Jednoho dne však zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta, než se dá vlak zase do pohybu, a náhle je všechno jinak.

A jak knihu vyhrát? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Jak se jmenuje herečka, která ztvárnila Rachel ve stejnojmeném filmu? Své odpovědi posílejte do neděle 16. října. Ze správných vybereme výherce.