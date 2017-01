Muž dostal příjmení po ženě, kterou zabil. Příbuzní protestovali

Muž z Královéhradecka zažádal o změnu příjmení už před třemi lety. Server iDnes informoval, že pan Jaroslav toužil po změně příjmení, protože chtěl vyjádřit, že stále cítí lásku a úctu ke své zesnulé přítelkyni. Svou žádost navíc zdůvodnil tím, že s ženou hodlali vstoupit do svazku manželského. Městský úřad ve Smiřicích, na kterém o změnu požádal, neměl s jeho požadavkem žádný problém a na konci roku 2014 mu vyhověl.

Jaroslav H. ale před úřady utajil, že zesnulou ženu sám zabil. Již několikrát trestaný recidivista vyrobil drogu, po jejímž podání žena zemřela. Muž následně dostal za zabití šestnáctiletý trest, který si v době změny jména již odpykával.

Rodiny se zastala ombudsmanka

Rozhodnutí městského úřadu bylo zdrcující pro rodinu zemřelé ženy. Její sestra proto podala žádost, aby bylo zrušeno, a muž tak nemohl nosit jejich příjmení. Příbuzní navíc tvrdí, že údajně plánovaný sňatek si muž vymyslel.



S prosbou o zrušení ale nepochodili. „Každý si do žádosti o změnu příjmení může napindat, co chce, my to neřešíme a změnu provedeme,“ sdělila prý sestře zavražděné matrikářka. Žádost následně zamítl i Krajský úřad Královéhradeckého kraje, proto se rodina obrátila na veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou.

Ombudsmanka se příbuzných zastala. Podle ní lze tento případ vnímat jako specifický zásah týkající se přímo osobnosti zemřelé, proto se příbuzní mohou požadovat změnu rozhodnutí.

Zákon o matrikách navíc stanovuje, v jakých případech má člověk právo požádat o jiné příjmení. „Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.“

Podle Šabatové ale muž žádný z těchto důvodů neměl, a městský úřad proto nepostupoval v souladu se zákonem. Změna tedy neměla být povolena. Krajský úřad nakonec argument přijal a vrátil muži jeho původní příjmení.