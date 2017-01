Rok 2017 se vymyká, pustíme se do vodovodu

Stádlec má i se čtyřmi okolními obcemi, které k němu náleží, necelých 600 obyvatel. Hospodaří s ročním rozpočtem kolem 12 milionů korun. Tyto peníze obvykle pohodlně vystačí na provoz úřadu, školy a školky, na úhradu odpadů, energií apod. Zkrátka nikdy nepřišly ani spolky jako dobrovolní hasiči, zahrádkáři nebo sportovci, zbylo také na drobné opravy chodníků nebo hřbitova a ještě se milion ročně ušetřil.

Nadcházející rok 2017 se však svými připravovanými investicemi výrazně vymyká. Na jaře se po několika letech příprav konečně pustíme do výstavby vodovodu za 3,5 milionu Kč ve Starém Sedle – jedné z našich obcí. Od plynofikace v roce 1996 je to po dlouhých dvaceti letech první větší investice do infrastruktury.

Sportovně založeným spoluobčanům postavíme za milion korun Kč víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro několik druhů míčových her. Jen tyto dvě stavby spotřebují z rozpočtu obce tolik peněz, že už bychom nevyměnili ani prasklou žárovku, pokud bychom neměli našetřeno z minulých let.

Nakonec, ani rok 2018 nebude poklidný, protože hodláme spustit projekt Zateplení budovy mateřské školy za tři miliony korun. Pochopitelně předpokládáme, že budeme úspěšní v žádostech o dotace a nějaké peníze se nám tak do obecní pokladny zase vrátí. Do té doby jsme museli vynechat např. opravy místních komunikací, na které už skutečně nezbylo. Stejně tak jako komunikace volá po větších investicích i kanalizace a další obecní budovy a stavby.

S tím, jak se zastupitelé pouštějí do větších a nákladnějších investic, se zřetelně ukazuje jak se naše obec potýká s nedostatkem peněz na svůj rozvoj

a údržbu své infrastruktury. Prostředky od státu postačí leda tak na běžný provoz, ale na budování vodovodů, kanalizací, péči o své budovy škol a úřadů se již nedostává. Obce jsou tím pádem nuceny si půjčovat a nebo využívat složitý systém dotací, což pro ně může mít nedozírné následky v podobě vracení dotace v případě byť i nepatrného administrativního pochybení.

My ve Stádlci však věříme, že vše zvládneme a naši občané nejen ve Starém Sedle, ale i v Křídě, Hájkách a Slavňovicích se tak budou moci v nedlouhé budoucnosti napít kvalitní vody z vodovodního řadu.