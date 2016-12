Stanice metra I.P.Pavlova byla uzavřená kvůli podezřelému batohu, šlo o planý poplach

Praha Stanice metra I.P.Pavlova na lince C byla ve čtvrtek dopoledne uzavřena. Kvůli nálezu podezřelého batohu to nařídila policie, sdělila mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková. Vlaky stanicí od 10:21 pouze projížděly. Policie na místo vyslala tým s pyrotechnikem, který v zavazadle nic podezřelého nenašel. Pro zapomenutý batoh si nakonec přišel jeho majitel. ČTK to sdělil mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Stanice metra byla uzavřena od 10:21 do 11:25, vlaky tudy jen projížděly. V Praze stejně jako v celém Česku platí od tohoto týdne zvýšená bezpečnostní opatření, která byla zavedena po pondělním útoku v Berlíně. Po celé zemi jsou hlídky posílené o 500 policistů, zaměřují se na frekventovaná místa, jako jsou vánoční trhy, či nákupní centra. Opatření potrvají do 2. ledna. .

ČTK