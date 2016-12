Z Aleppa odjely v konvoji první stovky lidí. Evakuace se týká tisíců dalších

Syrští vojáci vyhnali povstalce ze všech částí Halabu, které dříve kontrolovali, řekl novinářům mluvčí generálního štábu Viktor Poznichir. Přes tisíc lidí bylo humanitárním koridorem převezeno z Halabu do města Rášiddín, které drží povstalci. V nejbližší době podle generálního štábu začne v Halabu formování orgánů místní správy.

V Palmýře je podle Poznichira situace stabilizovaná díky akcím syrských vojáků při podpoře ruského letectva. Opakované útoky bojovníků Islámského státu byly odraženy. Rusko poskytuje pomoc syrskému vedení při organizování protiútoku.

Syrský prezident Asad označil porážku povstalců v Halabu za historickou. Reagoval tak na evakuaci posledních obránců a civilistů z města.

Zpoždění kvůli střelbě

Evakuace měla podle původní dohody začít už ve středu ráno, ale kvůli novým požadavkům vyjednávajících stran se zpozdila. Írán a šíitské jednotky bojující po boku syrské armády vyjednaly také evakuaci dvou šíitských vesnic, které v provincii Idlib obléhali povstalci. Dopoledne tam pro obyvatele obcí Fúa a Kafrája zamířily autobusy i sanitky.

Kdyžve čtvrtek ráno vyrazily z vládního sektoru Aleppo na východ první sanitky, zastavila je palba provládních oddílů a několik lidí při ní bylo zraněno. Evakuace kvůli tomu ale přerušena nebyla. Poradce OSN pro humanitární záležitosti Jan Egeland řekl, že Rusko slíbilo, že evakuace bude rychlá a klidná. „Rusové dnes sdělili k evakuaci detaily a slíbili, že na ni dohlédnou, že bude rychlá a bez byrokratických průtahů a že se evakuovaným nebude ubližovat,“ řekl Egeland.

K situaci v Aleppu se před summitem EU vyslovili také evropští politici. Za nejdůležitější považují ochranu civilistů a jejich evakuaci a dále pak pro ty, kteří se rozhodnou zůstat, zajištění humanitární pomoci. Český premiér Bohuslav Sobotka zdůraznil význam humanitární pomoci, která do země směřuje, a řekl, že Česko je v tomto ohledu aktivní. Podle britské premiérky Theresy Mayové musí unie jednoznačně dění v Sýrii odsoudit. Syrský prezident Bašár Asad a jeho podporovatelé z Ruska a Íránu jsou podle ní za tragédii v Aleppu zodpovědní.

Francouzský prezident François Hollande pozval do Bruselu starostu východní části Aleppu. Brítá Hádží Hasan řekl, že občané východního Aleppa nyní potřebují konkrétní pomoc, jelikož slov už bylo dost. Svět podle něj nedokázal zajistit ani dodávky mléka pro děti v obleženém a ničeném městě.

Starosta východního Aleppa: Svět nezajistil ani mléko pro děti

„Nejsem politik a nehraji politické hry. Jsem člověk a zastupuji tu lidské bytosti,“ prohlásil Hasan při setkání s Tuskem. Přibližně 50 tisíc lidí ve východním Aleppu podle něj nyní už jen čeká na smrt poté, co se světu a Radě bezpečnosti OSN nepodařilo situaci vyřešit.

První konvoj s lidmi evakuovanými z východního Aleppa dorazil do města Rášiddín, které leží západně od Aleppa a jež mají v rukou povstalci. Oznámila to syrská televize. Ruské ministerstvo obrany ohlásilo, že syrská armáda uzavírá vojenskou operaci na východě města. Byla to jedna z hlavních bašt oponentů syrského režimu.

V konvoji bylo podle syrských zdrojů 951 lidí, mezi nimi 108 raněných a 200 povstaleckých bojovníků. Svědci dále viděli ženy a děti. Turecko oznámilo, že evakuováno má být asi 50 000 lidí a že celá operace by měla trvat dva až tři dny. Turecko se podílelo na vyjednání příměří, díky němuž je evakuace možná.

Syrská vláda počítá s tím, že ještě dnes bude z bývalé povstalecké části Aleppa vypraven další konvoj. „Máme informaci, že operace dnes bude ještě pokračovat. K evakuaci další skupiny je připraveno 15 autobusů,“ citovala agentura Reuters syrský vládní zdroj.

V první vlně odjelo podle Světové zdravotnické organizace 19 sanitek a 21 autobusů. Rášiddín, kam dnes první konvoj dorazil, leží na západním okraji Aleppa a je v rukou opozice.