Na Sedmičce jsme měli plyšový Advent

Kromě uvedených tradičních akcí měl letošní advent v Praze 7 jeden velmi silný, byť možná poněkud nečekaný, motiv. Dlužno dodat, že nečekaný byl i pro nás, kteří jsme stáli u jeho zrodu. Advent na Sedmičce byl totiž plyšový.



Na počátku byla jedna z mých pravidelných porad s hasiči a policisty. Velitel místní hasičské stanice se na mě obrátil s prosbou, zda by nebylo možné pomoci hasičům zajistit plyšové hračky, které by rozdávali dětem během různých krizových situací, jako jsou dopravní nehody, požáry či vyprošťování z výtahů apod. Plyšáci mají příznivý vliv na dětskou psychiku, zabaví je a odvedou jejich pozornost od nešťastných událostí kolem. Tato prosba mě zaujala. Oslovili jsme proto další záchranné složky a zjistili jsme, že by obdobnou pomoc uvítali také dobrovolní hasiči i záchranka.



Protože je Praha 7 mimořádnou městskou částí a na většinu z nás v té době čekal vánoční úklid, napadlo mě poprosit o pomoc občany a vyhlásili jsme adventní sbírku. Dali jsme výzvu na facebooku a otevřeli tím stavidla neuvěřitelnému nadšení a masivním projevům nekončící solidarity. Výzvu totiž vidělo 650 tisíc lidí. Za tři dny u mě nebylo k hnutí. Za další dva dny začala kolabovat informační centra.



Zapojovali se jednotlivci, skupiny i celé organizace a to nejen z Prahy, ale dokonce i ze vzdálenějších koutů republiky. Na jedné straně přicházely maminky s dětmi, které s nimi o plyšáka trochu zápasily, na straně druhé přijížděly dodávky vrchovatě naložené napěchovanými pytli. Zapojily se školy i školky. Fotbalová Sparta nabídla za plyšáka lístek zdarma na poslední zápas sezóny. Svou sbírku uspořádali i skalní fanoušci Sparty hokejové. A nám velmi záhy došlo, že tolik plyšáků nedokáží dětem rozdat ani hasiči a záchranáři z celé Prahy.

Nevím, kolik plyšáků jsme nakonec sesbírali. Nebylo v našich silách je počítat. Ale konečná cifra se jistě pohybovala v tisících. Plyšáci z adventní sbírky teď dělají a ještě budou dělat radost na řadě míst. Kromě hasičů a záchranky také v ordinacích dětských lékařů, azylových domech, u poskytovatelů sociálních služeb, v obchůdcích Sue Ryder či u nemocných dětí, za kterými docházejí herci ze spolku Loutky v nemocnici.



Chtěl bych velice poděkovat všem, kteří se do adventní sbírky plyšáků zapojili a vlastně ještě stále zapojují, i když už před časem skončila. Advent a vánoční svátky by měli být časem soucitu a solidarity. Jsem velmi rád, že je stále tolik lidí, kteří to to cítí stejně.