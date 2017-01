ŠŤASTNÝ: Proč Zeman odhalil možného teroristu? Protože nám to přeci říkal

Zemanovi je totiž úplně jedno, co svými řečmi způsobí. Hlavní pro ně je, že může podpořit všechny své názory, které v minulosti řekl a sklidil za ně kritiku. Například, že kvůli návalu cizinců nás v brzku čeká teroristický útok a zavření Hradu je nutnost právě kvůli takovým hrozbám. A že Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám je zbytečné, protože tohle by stejně nevěděli.

Potěšení nad nevyřčenou, ale jasně sdělenou poznámkou „Já vám to říkal“ je prostě ve „staříkově“ mysli mnohem důležitější než nějaká loajalita, úřední postup či jednoduše zdravý rozum. To je ovšem u člověka, který má pravidelný přístup k tajným informacím, poněkud nepříjemné.

Často se mluví o tom, že politici zneužívají tajné služby. Zeman dělá přesně to nejhorší, co si lze pod takovým pojmem představit. Zeman totiž určitě dostává i informace, které jeho podivné vývody nepotvrzují či popírají. O těch se ale veřejnost nikdy nedozví. Prezident totiž bude zveřejňovat jen ty, které se mu hodí do krámu.