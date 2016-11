Státy V4 chtějí společně podchytit migraci. Založily speciální krizové centrum

Středisko by podle polského ministra vnitra Mariusze Blaszczaka mělo koordinovat opatření členských států V4 při pomoci uprchlíkům v krizových oblastech. Poslouží také jako platforma pro sdílení informací o opatřeních jednotlivých států při zvládání migrační krize a pro koordinaci vynakládání prostředků na daná opatření, dodala MTI.



„Usilujeme o to, aby naše společné stanovisko, nesouhlasící se systémem přerozdělování uprchlíků, akceptovali naši partneři z EU. Soudíme, že tento systém je prostě neefektivní,“ uvedl Blaszczak podle webu polského rozhlasu. Připomněl, že ze 160 tisíc uprchlíků, kteří měli být přerozděleni podle kvót, se dosud podařilo umístit v jiných členských státech jen něco přes šest tisícovek. „Je to systém, který láká další migrační vlny do Evropy a tedy migrační krizi neřeší, ale zhoršuje,“ dodal.

V4 podle polského ministra klade důraz především na utěsnění vnějších hranic EU. „Příkladem může být postoj našich přátel z Maďarska, kteří jako první utěsnili maďarské hranice, představující vnější hranici unie, přičemž čelili útokům ze strany dalších partnerů. Bylo to ale (od Budapešti) naprosto oprávněné počínání, opírající se o unijní pravidla,“ řekl Blaszczak.

Uvedl rovněž, že společné prohlášení ze schůzky V4 se vyslovuje pro pomoc uprchlíkům „v místech, kde skutečně jsou uprchlíky, a tedy mimo EU - v táborech v Libanonu a Jordánsku“.

Hlavně Ukrajinci

Varšavské schůzky se zúčastnily rovněž delegace Belgie, Bulharska, Chorvatska, Rakouska a Slovinska. Za Česko se podle polských médií zúčastnil náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka před novináři zdůraznil, že by žádná vláda neměla mít možnost se „vykoupit“ z kvót EU na přerozdělování migrantů, jak podle agentury APA navrhovala V4. Sobotka zároveň vyzval k personálnímu posílení unijní pohraniční agentury Frontex.

Blaszczak bránil politiku své vlády mimo jiné argumentem, že jeho země „přijala milion lidí z Ukrajiny,“ což už nyní přetěžuje sociální systém.

Pohled na statistiku polských úřadů však podle agentury APA svědčí o tom, že se v případě Ukrajinců v Polsku z valné většiny jedná o pracovní migranty, s příslušným pracovním vízem. Skutečných žádostí o azyl bylo od začátku roku do listopadu 2016 podáno pouze 10 132, z toho 1167 od ukrajinských občanů. Azyl byl poskytnut 17 Ukrajincům. Dalších 229 Ukrajinců dostalo jinou formu mezinárodní ochrany.