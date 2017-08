Sto let Johna Lee Hookera. Byl vlivným muzikantem, modemanem i mistrem byznysu

Dnes je to sto let ode dne, kdy se nedaleko Clarksdale v americkém státě Mississippi narodil jako nejmladší z jedenácti dětí chudého zemědělce a baptistického kazatele Williama Hookera syn John Lee. Jako jednoho z nejdůležitějších a bluesových muzikantů ho zná snad každý, kdo se aspoň lehce nachomýtl u nejen americké hudby.

Hookerův hudební vliv sahá daleko za hranice žánru, ve kterém vynikl, byť právě tam je nejmarkantnější a jeho nezaměnitelně rytmický a na dřeň přímočarý styl se pokoušel (většinou neúspěšně) kopírovat kdekdo. Ovšem mezi jeho velké obdivovatele patří i hudebníci s tak rozdílným rukopisem, jako je irský soulman Van Morrison, mexický latino-rockový kytarista Carlos Santana, australští hardrockeři AC/DC či jejich temně-postpunkový krajan Nick Cave.

Hooker ovšem nebyl inspirativní jen jako hudebník, ale třeba i jako „modeman“. Slavní The Blues Brothers (tedy zpívající herci Dan Aykroyd a John Belushi), proslulí dvěma filmovými komediemi z let 1980 (v níž si Hooker také zahrál sám sebe) a 1998, totiž svoji nezaměnitelnou image, k níž patřily černé obleky, úzké kravaty, klobouky a téměř za žádných okolností nesundávané ikonické brýle proti slunci prý podle vlastního vyjádření převzali právě od Johna Lee Hookera.

Hookerovy nedožité narozeniny (zemřel 21. června 2001) jsou opředeny docela roztomilým tajemstvím – za to, že právě zítra budou sté, by totiž žádný historik asi ruku do ohně nedal. Přesné datum muzikantova narození totiž odjakživa není úplně jasné a 22. srpen 1917 je jen nejčastěji citovaným dnem. V odborné literatuře i na internetových stránkách lze ovšem nalézt i roky 1912, 1915, 1920 či 1923. V tomhle ohledu Hooker není jediný, tajemstvím opředená jsou data narození řady starých bluesových nebo jazzových muzikantů.

Nejen datum narození je ale u Johna Lee Hookera semeništěm zmatků. K některým dezinformacím zamlada s chutí přispíval i hudebník sám. A to nejen pro vlastní pobavení, ale též pro podstatné zvýšení příjmů. Když se ve čtyřicátých letech přestěhoval do Detroitu a začal tam jako dělník pracovat v automobilce, zanedlouho zjistil, že lépe a snadněji než dřinou u pásu si vydělá muzikou.

O bluesové nahrávky byl tehdy velký zájem a Hooker přišel na dokonalý (byť ne zrovna košer) trik, jak skutečně do hloubky „vytěžit“ všechny písničky, které složil. Vymyslel si totiž řadu pseudonymů, pod kterými navštěvoval různá studia, jež zároveň byla producenty singlů, a nahrával pod nimi buď navlas stejné, nebo jen mírně pozměněné písničky. Dohledat kompletní Hookerovu ranou diskografii je tak prakticky nemožné.

Pokud ale někdy v bazaru narazíte na singl z padesátých let, nadepsaný John Lee Booker, John Lee Cooker, John Lee, Texas Slim, Delta John, Johnny Williams, The Boogie Man anebo Birmingham Sam and his Magic Guitar, neváhejte. Bude to Mistrovo dílo.