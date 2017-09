Stropnický: Za pozornost bude v Ostravě stát ukázka útoku L-159 na pozemní cíle

PRAHA Americké bombardéry B-52 Stratofortress a B-1B Lancer nebo filmem proslavený vrtulník Blackhawk lákají do Ostravy, kde se o víkendu konají Dny NATO. LN jsou partnerem akce, a proto oslovily ministra obrany Martina Stropnického (ANO), aby ji přiblížil.

LN: Na co se mohou těšit návštěvníci, kteří o víkendu dorazí na letiště v Mošnově?

Dny NATO jsou největší podobnou akcí v Evropě a i letos bude program nabitý. K vidění bude skoro 300 kusů letecké a pozemní techniky ze 17 zemí. Lidé se mohou těšit třeba na umění našeho elitního pilota gripenu kapitána Iva Kardoše. Těším se také na chvíli, až oznámím slovenskému kolegovi, že sněmovna schválila smlouvu o společné ochraně vzdušného prostoru.

LN: S čím se na akci představí naše vojsko?

Armáda představí 23 letounů a ­78 kusů pozemní techniky. Za pozornost určitě bude stát mimo jiné ukázka útoku L-159 na pozemní cíle.

LN: Speciální partnerskou zemí Dnů NATO je letos Slovensko. Kdy začne platit smlouva o společné ochraně nebe?

Smlouvu ještě musí podepsat prezident, platit by měla od příštího roku. Řeší například situace, kdy by se civilní letoun ocitl v rukou teroristů. V takovém případě umožňuje našim pilotům zásah nad slovenským územím a naopak.

LN: Aktuálním tématem je nákup nových vrtulníků. Kdy bude vybrán vítěz? A kdy nové stroje dostanou naši piloti?

Platí, že do konce října očekáváme nabídky od vlád USA a Itálie. Ty následně odborná komise posoudí. Podpis smlouvy předpokládáme v příštím roce a dodávky 10 nových vrtulníků jsou v plánu v letech 2020 až 2022.

LN: Znamená to, že legendární ruské vrtulníky Mi zamíří do muzea? Nebo pro ně armáda bude mít využití i poté, co je vystřídají modernější helikoptéry?

Není důvod vyřazovat hromadně 40 vrtulníků Mi, už jen proto, že do modernizace bylo investováno hodně peněz. Budou postupně vyřazovány tak, jak bude končit jejich životnost.

LN: Jaké jsou vlastně požadavky na nové vrtulníky - chceme hlavně víceúčelovost nebo sázíme na jiná kritéria? Jaké všechny služby by měly být v ceně dodávky?

Naším cílem je pořízení v režimu vláda-vláda, tedy bez prostředníka. Armáda požaduje víceúčelové stroje pro přepravu osob a bojovou podporu pozemních jednotek, současně by mělo jít o již v jiné armádě využívaný a vyzkoušený vrtulník. Součástí smlouvy musí být i výcvik a zajištění nezbytného servisu po dobu životního cyklu.

LN: Objeví se nové vrtulníky v budoucnu v zahraničních misích?

Nelze takový scénář vyloučit.

LN: Končí volební období. Jaké úkoly zanecháte pro nového ministra obrany?

Máme schválené dva velké investiční programy rozvoje pozemních a vzdušných sil v souhrnu za 150 miliard. Jde o zcela konkrétní modernizační projekty, například náhradu vozidel BVP nebo zastaralých raketových systémů. Úkolem mého nástupce bude jejich dotažení do zdárného konce.

LN: Nedávno se objevila informace, že by Západ mohl opět navýšit svou účast v Afghánistánu. Jsme připraveni na takový požadavek reagovat? Jaký je vlastně plán nasazení našich vojáků v misích pro příští rok a ty další?

Aktuálně působí v operaci Resolute Support v Afghánistánu 270 českých vojáků. Máme strážní rotu v Bagramu a letecké instruktory, chirurgický tým a spojovací modul na kábulském letišti. Některé jiné státy z mise odešly, my ale zůstáváme a počtem přispívajících vojáků patříme na osmé místo.

Další budoucnost našeho zapojení bude záviset na domluvě uvnitř mezinárodní koalice. Bude-li třeba, jsme připraveni se na stabilizaci v Afghánistánu nadále podílet. Jinak čeští vojáci budou nadále působit ve stejných zemích jako nyní. Novinkou navíc bude v příštím roce vyslání tří stovek vojáků do aliančních sil v Pobaltí, konkrétně do Litvy a Lotyšska.