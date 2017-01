V Súdánu odsoudili na 20 let za špionáž křesťanského aktivistu Petra Jaška

Jašek byl v Súdánu zadržen v roce 2015, podle české diplomacie byl na misionářské výpravě a jeho cílem bylo pomáhat místním křesťanům. Súdánské úřady proti Jaškovi a třem Afričanům vznesly obvinění ze sedmi přečinů, mezi nimiž je také činnost proti státu.

Organizace Release International na svém webu napsala, že čtveřice je stíhána za financování protivládních hnutí v Dárfúru a v Jižním Kordofánu. Ve skutečnosti ale podle této organizace pouze chtěli pomoci studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při demonstraci.

Podle české diplomacie je Jaškovo odsouzení neodůvodněné. Do Súdánu pojede v nejbližší době jednat náměstek ministra zahraničí. „Bude-li to potřeba, pojede do Súdánu jednat přímo sám ministr Lubomír Zaorálek, pro kterého je propuštění Petra Jaška ze súdánského vězení a jeho návrat do České republiky absolutní prioritou,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Česká diplomacie podle Lagronové začala ihned po vynesení rozsudku jednat se súdánskou stranou o tom, jak co nejrychleji docílit propuštění Jaška. Podrobnosti o cestě Zaorálka nebo jeho náměstka do Súdánu ministerstvo hodlá zveřejnit v příštích dnech, až bude mít o případu víc informací.

Jaška v Chartúmu navštívil zástupce ministerstva zahraničí, uvedla Lagronová. Odsouzený Čech je podle něj „v relativně dobré fyzické i psychické kondici“ a věří, že se brzy vrátí ke své rodině.