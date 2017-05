Získat ho je těžké. Tank amerických kavaleristů Stuart koupilo lešanské muzeum

Na první pohled to vypadá jednoduše. Záď stroje se otevírá jako dvojkřídlá skříň. A nezbytnou rekvizitou je dlouhá a těžká klika. Nejprve mechanik několikrát otočí klikou, pak se příšeřím garážového stání ozývá pár vteřin klapání a cvakání. Vypadá to, jako by v útrobách obrněnce ožil nějaký složitý a jemný hodinový mechanismus. V okamžiku, kdy benzín v sedmi válcích exploduje, vše převálcuje náraz hluku.



Krátce po startu hvězdicového sedmiválce amerického tanku M3A1 se z výfuku valí chuchvalce modrošedého dýmu. Před startem museli tankisté otevřít motorový prostor.

Z výfuku krytého pancířem se vyvalí chuchvalce šedomodrého dýmu. Je ho tolik, že zakrývá podlahu a zmizí v něm i pojezdová kola. Hluboký, dunivý zvuk hvězdicového sedmiválce rozvibruje americký lehký tank M3A1. A rozněžní každého harleyáře. Mechanik musí zašroubouvat skříňové dveře, motor běží ještě další deset minut, aby se dostal do optimální teplotní kondice a teprve pak je nejnovější přírůstek sbírky lešanského muzea připraven vyrazit do terénu.

VIDEO: Americký lehký tank M3A1 Stuart

„Jestli si posádky těchto strojů na něco stěžovaly, tak to bylo právě problematické startování. Navíc když byl motor zahřátý, jevil ještě menší ochotu chytit. A vzhledem k tomu, že se tanky účastnily například invaze do severní Afriky, dovedete si představit, jakou to představovalo komplikaci,” říká reportétovi serveru Lidovky.cz Michal Burian, ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu Praha.

Armádní muzeum získalo obrněnce ze soukromé sbírky ve Francii. Do Česka americký tank doputoval už loni na podzim, ale muzejníci svou nejnovější akvizici tajili. Serveru Lidovky.cz stroj exkluzivně představili.

„Stuarta je těžké získat. Je totiž oblíbený mezi soukromými sběrateli. Je to tank, který se vejde do garáže a jeho provozní náklady nejsou dramaticky vysoké,” vysvětlil Burian. Lešanský stroj je ve velmi dobrém technickém stavu, nedávno prošel renovací a je pojízdný.

Americké trable

Zatímco dnes jsou americké tanky ve světové špičce, na začátku druhé světové války za „velkou louží“ více než zaspali. Teprve 10. července 1940 ve Fort Knox vznikly americké samostatné tankové sily. Stalo se tak tři týdny po té, co rozjeté německé pancéřové divize porazily Francii. A zpoždění odpovídal i skluz ve vývoji techniky a vyzbrojování jednotek. Lehké tanky Stuart byly určeny pro úkoly, které dříve plnilo jezdectvo: tedy rychlé manévry a průniky do týlu nepřítele. Prostě: rychlost, první ctnost.

Pracoviště řidiče v tanku M3A1.

S panceřováním už to bylo horší. Jenže nedostatek strojů nutil velitele nasazovat Stuarty i do bojů v roli středních tanků. „Dostaly se i do Sovětského svazu a bojovaly dokonce v bitvě u Kurska. A tomu odpovídaly i jejich ztráty. Teprve v pozdějších letech se tyhle tanky vrátily ke svému prvotnímu určení. Nejvíce byly rozšířené na africkém a pacifickém bojišti,” vysvětlil Burian. Čechoslováci se s nimi mohli setkat v roce 1941 v severoafrickém Tobruku. Lehké tanky Stuart v pozdější verzi tvořily součást výzbroje Československé obrněné brigády ve Velké Británii.

„Pro nás je to velmi zajímavý exponát. Můžeme porovnávat americkou konstrukční školu s československou v období před začátkem a na počátku Druhé světové války. Konkrétně typ M3A1 a československý LT vz. 38, který jsme nedávno renovovali. Tuzemská produkce z toho nevychází vůbec špatně. S lehkou nadsázkou se dá říct, že osmatřicítka byla na svou dobu supertank,” říká Burian.



Lehké tanky LT 38 (vlevo) a M3A1.

„Například podvozek vytvořený v ČKD byl mnohem progresivnější, než americká konstrukce, které spíš připomíná pásové traktory z počátku třicátých let. Němci si původně československý podvozek vybrali jako jednu ze dvou platforem pro obrněnou techniku,” dodal Burian. Ještě v roce 1944 začaly protektorátní zbrojovky vyrábět německý stíhač tanků Jagdpanzer 38 (t), přičemž písmeno “t” v závorce znamená “tschechisch”, jehož podvozek vznikl vývojem LT vz. 38.

Oba tanky měly kanon ráže 37mm, který si dokázal poradit s většinou soudobých protivníků. “Američan” vycházel lépe z pohledu pancéřování, byl i rychlejší, za což vděčil výkonému hvězdicovému motoru, který se původně montoval do letadel. (viz tabulka). Problematický byl dojezd obou strojů: na jedno natankování jen lehce překonal 100 kilometrů.