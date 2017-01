GLOSA: Snad to není labutí píseň Tanyi Donelly

Pokud nejste pamětníci 90. let nebo už máte „limitovanou“ paměť a jméno Tanya Donelly je vám jen vzdáleně povědomé, připomínám, že mj. se svou nevlastní sestrou Kristin Hersh tvořila na přelomu 80. a 90. let výbornou indierockovou kapelu Throwing Muses. Poté založila s basistkou Pixies Kim Deal soubor The Breeders a nakonec první polovinu 90. let vedla – mně v té době obzvláště milou – vlastní kapelu Belly.

V půli „devadesátek“ kapelu rozpustila, vdala se a vydala se na sólovou dráhu, která sice už nikdy nebyla tak úspěšná jako tři jmenované kapely, ale s minulostí vždy umělecky korespondovala.

Sérii Swan Song (Labutí píseň) začala vydávat po čtyřech až pěti kouscích na EPčkách v roce 2013 a vloni v květnu z nich udělala trojalbum, na kterém je jako bonus i sedm dříve nezveřejněných písniček. Projekt, na kterém se podílel zástup spolupracovníků, přináší sice mimořádně stylově členitou várku skladeb od klasického folku po současně znějící indie pop, ale drží ji pohromadě ten stále milý a mladý hlas zpěvačky.

„Labutí píseň“ značí cosi definitivního, posledního, konečného. Pevně doufám, že v případě Tanyi Donelly jde jen o básnický obrat bez onoho existenciálního obsahu.