Televizní Vánoce ‚pro chudé‘. Sváteční nabídka dělá z diváků konzumenty druhé kategorie

Komerční televizní stanice o svátcích nepokrytě šetří – zadavatelé reklam se vyčerpali předvánočními nabídkami, souboj o diváky je tudíž víceméně symbolický. Nova s Primou či Barrandovem se přetahují převážně jen o to, kolik nešťastníků ještě zabere na ten či onen stokrát opakovaný film, respektive kolik z nich se nechá nachytat na utrápenou představu českých vánočních televizních „tradic“, podle níž by svátky nebyly úplné, kdyby se v hlavních časech nevysílaly čím dál levnější americké komedie Pretty Woman či Sám doma, popřípadě český socialistický Anděl na horách. A samozřejmě kvalitativně značně nevyrovnaný balík starých českých filmových pohádek.

Důstojnost sváteční nabídky by měla logicky zachraňovat Česká televize, které o reklamní příjmy zase tolik nejde. A samozřejmě nejen kvůli tomu: je placená z veřejných zdrojů proto, aby do televizního prostoru za všech okolností vnášela kvalitu a čerstvost. Ani pro ni ale těkavý vánoční divák zjevně není zajímavý. Když si v televizním programu na webových stránkách ČT zájemce nechá vyhledat pouze premiéry, je na obrazovce rázem jako vymeteno.

Doktor Mráček se bude topit, Adéla večeřet

Prázdnotu narušují především tři nové pohádky, které letos veřejnoprávní televize přidává k už tak nesmyslně vysokému počtu těch starších a jimiž vyřeší všechny tři sváteční večery na ČT1. (Štědrý večer následně vyplní ještě Tři oříšky pro Popelku a Pelíšky ao prvním a druhém svátku vánočním se pak Česká televize neostýchá v deset večer nasadit pamětnické tituly Jak utopit dr. Mráčka a Adéla ještě nevečeřela.)

Z filmové nabídky volných kanálů ŠTĚDRÝ DEN Sám doma

USA 1990, Prima 20.20

USA 1990, Prima 20.20 Pretty Woman

USA 1990, Nova 21.35

USA 1990, Nova 21.35 Pelíšky

ČR 1999, ČT1 21.45 PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ Prázdniny v Římě

USA 1953, ČT2 20.00

USA 1953, ČT2 20.00 S čerty nejsou žerty

ČR 1984, Nova 20.20

ČR 1984, Nova 20.20 Dovolená s Andělem

ČR 1952, Barrandov 21.10

Dál se veřejnoprávní televize, pokud jde o významnější vánoční premiéry na kanálech ČT1 a ČT2, může pochlubit prakticky už pouze půlhodinovým dokumentem o původu tradice stromu republiky, který bude vysílat na Štědrý den půl hodiny před půlnocí. Křesťanskému duchu Vánoc pak ještě 25. prosince po poledni na ČT2 učiní zadost premiérově vysílaný rozhovor s teologem Anselmem Grünem (bezprostředně následovaný dokumentem Žralok bílý – žijící legenda). Za vidění snad bude stát i dvoudílný britský dokument Život v časech Panství Downton, v němž historický poradce Alastair Bruce provádí diváky zákulisím populárního historického seriálu. ČT2 jej odvysílá v podvečer 25. a 26. prosince. Není to však také žádný megahit a stejně tak by jej ČT mohla uvést kdykoliv jindy, svátek nesvátek.

Kulturní ČT art slibuje do Nového roku uvést šestnáct premiérových pořadů. Na Štědrý den to například bude ve 22.15 představení Cirque du Soleil La Nouba – sice skutečně v televizní premiéře, ale záznam je z roku 2003. I tak jde o jeden z nemnoha pořadů, na které se lze ve veřejnoprávním vánočním vysílání těšit.

Nic není zadarmo

Z filmové nabídky placených kanálů ŠTĚDRÝ DEN Anomalisa

USA 2015, Cinemax 2 19.00

USA 2015, Cinemax 2 19.00 Interstellar

2014, Cinemax 20.50

2014, Cinemax 20.50 REVENANT Zmrtvýchvstání

Drama USA 2015, HBO 21.45 PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ Kniha džunglí

USA/VB 2016, HBO 20.00

USA/VB 2016, HBO 20.00 Zbrusu Nový zákon

Belgie/Luc./Fr. 2015

Cinemax 20.00

Belgie/Luc./Fr. 2015 Cinemax 20.00 Šílený Max: Zběsilá cesta

USA/Austrálie 2015

HBO 21.45

Obecně je vánoční nabídka volně šířených kanálů nesmírně chabá a ti, kdo se na ni spolehnou, budou konzumovat převážně laciné a většinou prošlé zboží. Ještě zřetelněji než jindy se tak o Vánocích projeví obecný trend, že se totiž příjemci volně dostupných programů čím dál více stávají diváky „druhé kategorie“ ve srovnání s těmi, kdo si připlácejí za kabelové nebo satelitní kanály. Lépe na tom však bude i většina těch, kdo se spolehnou na své domácí videotéky. Nebo se případně bez svítící obrazovky obejdou úplně.

Možná by to všechno bylo logické a svým způsobem v pořádku: až na to, že „neplatící“ čeští diváci zase tak docela neplatící nejsou. Povinný televizní poplatek samozřejmě není nijak závratný, ale nějaký důstojnější dárek pod stromeček by si za něj diváci přece jen zasloužili. A pochopitelně nejen ten.