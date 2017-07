TEST: Náklaďáky drog i zástupy fanynek. Vyzkoušejte si, jak dobře znáte Guns N‘ Roses

Guns N’ Roses je americká rocková kapela založená v roce 1985 zpěvákem Axlem Rosem, kytaristou Slashem, baskytaristou Duffem McKaganem a bubeníkem Stevem Adlerem. Na kontě má šest studiových alb. Kapela byla třikrát nominována na Grammy a obdržela více deset jiných cen.

Pro mnohé jsou Guns N’ Roses synonymem nezřízeného rockového života, čemuž odpovídalo i množství skandálů a historek z tour, nad kterými zůstává rozum stát. Vyzkoušejte si, co všechno o kapele víte v našem testu.



TEST SPUSTÍTE ZDE

Výsledky:

0 - 2 správně: Guns N’ Roses vám třeba úplně cizí nejsou, ale skalní fanoušek rozhodně nejste. Možná i přepínáte stanici, když je hrají v rádiu...

3 - 4 správně: O Guns N’ Roses povědomí máte. Kamarády v hospodě ale znalostmi o rockové legendě nejspíš neohromíte.

5 - 7 správně: Guns N’ Roses znáte velmi dobře. Nepřekvapilo by nás, kdyby vám nad postelí visel třeba plakát k Appetite for Destruction.

8 - 10 správně: Axl se Slashem jsou pro vás ztělesněním rocku a osobními idoly. Guns N’ Roses pro vás nejsou hudba, ale životní styl. Zasloužíte si jízdenku do Paradise City.