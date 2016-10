Thajci v ulicích oplakávali zemřelého krále. Státní smutek potrvá třicet dní

Thajci projevují úctu zemřelému králi Pchúmipchonu Adundétovi. | foto: ČTK

BANGKOK Miliony Thajců se v pátek oblékly do černého a truchlí nad smrtí krále Pchúmipchona Adundéta, který ve čtvrtek zemřel ve věku 88 let. Zástupy tisíců plačících lidí se shromáždily v metropoli Bangkoku, aby vyprovodily panovníkovo tělo na cestě z nemocnice do královského paláce. Kondolence do Thajska míří z celého světa, včetně České republiky.

Thajské úřady vyhlásily na pátek volno a dalších 30 dní potrvá v zemi státní smutek, během něhož budou vlajky staženy na půl žerdi a budou zakázány jakékoli oslavy. Velvyslanectví v Bangkoku, včetně českého, vydala v souvislosti s královým úmrtím doporučení pro turisty a další cestující, aby „respektovali toto období smutku a dbali na přiměřené oblečení a chování na veřejnosti s ohledem na thajský národ“.

Největší problém Thajska je obchod s lidmi a otrokářství, říká Čech Celkem bude období smutku trvat jeden rok. Velvyslanectví proto upozornila, že i v dalších měsících budou v platnosti určitá omezení společenského života. Pchúmipchon Adundét byl nejdéle působícím panovníkem na světě: na trůnu byl 70 let. U svých poddaných se těšil nesmírné úctě a oblibě a u politiků měl velkou autoritu, ačkoli neměl prakticky žádnou politickou moc. V zemi, kde se za jeho panování vystřídalo 26 vlád, byl považován za osobnost zajišťující stabilitu a jednotu. Mnozí Thajci se nyní obávají budoucnosti země, kterou od převratu v roce 2014 řídí vojenská junta. Premiér Prajutch Čan-Oča ve čtvrtek prohlásil, že prioritou je teď bezpečnost Thajska, a po celé zemi nechal rozmístit další vojáky. Ti byli v pátek vidět v centru Bangkoku na každém kroku - u vládních úřadů, na kontrolních stanovištích i na křižovatkách. Úřady vyhlásily den volna, ale obchody zůstaly otevřené, stejně jako thajská burza a další finanční instituce. Thajský akciový trh, který se kvůli zprávám o králově zhoršujícím se zdraví od začátku týdne propadal, v pátek vzhledem k předpokladům pokojného předání moci posílil o 4,6 procenta a zotavil se i kurz thajského bátu. Novým panovníkem se má stát králův jediný syn, čtyřiašedesátiletý korunní princ Mahá Vatčirálongkón, který ale nepožívá stejné úcty jako jeho otec. Princ prohlásil, že bude truchlit společně s thajským lidem. Otázky oficiálního nástupnictví nechá na pozdější dobu, až ho parlament vyzve, aby se ujal trůnu. Před královským palácem v pátek čekala dlouhá fronta lidí, kteří se přišli poklonit portrétu zesnulého. „Je to, jako bych ztratil vlastního otce,“ řekl podle agentury Reuters třiapadesátiletý Sutchad Kongjeam. „Nikdy jsem v takové situaci nebyl. Nemám slov. Mé srdce je ochromené,“ citovala agentura AP dalšího z truchlících Sivaního Varikónsakula. Kondolence míří do Thajska z celého světa. Český prezident Miloš Zeman zaslal v pátek kondolenční telegram thajskému korunnímu princi Mahá Vatčirálongkónovi. „S hlubokým zármutkem jsem vyslechl zprávu o skonu thajského krále Pchúmipchona Adundéta. Sdílím zármutek thajského lidu, neboť v jeho osobě odešel významný státník, symbol úcty a autority,“ napsal Zeman. Americký prezident Barack Obama označil krále Adundéta za „blízkého přítele Spojených států“ a vyslovil se pro obnovu demokracie v Thajsku. Německá kancléřka Angela Merkelová vyzdvihla, že thajský monarcha „přispěl k modernizaci země a neúnavně usiloval o blaho lidu“. Ruský prezident Vladimir Putin ocenil ekonomický rozvoj Thajska za Adundétovy vlády. Francouzský prezident Francois Hollande zdůraznil monarchovy „výjimečné lidské kvality“.