Kšefty s STK ženou řidiče do front. Trh s licencemi na kontroly aut není otevřený konkurenci

Kontrola auta před zimou | foto: iDNES.tv

PRAHA Původní záměr nevyšel. Po letech se měl změnit trh se stanicemi technické kontroly, ministerstvo dopravy na něj chtělo pustit větší konkurenci. Řidiči by tak nemuseli stát na prověrku svého vozu fronty a služba by mohla zlevnit. Namísto toho změna, která se do zákona dostala během jeho schvalování, přinesla zakonzervování současného stavu, kdy výdělečný byznys drží hrstka majitelů a ­provozovatelů.