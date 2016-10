Plameny nezpůsobily vážná zranění, ale zničily 22 domů. Úřady evakuovaly stovky lidí u jezera Tahoe. Kvůli neštěstí bylo dočasně uzavřeno mnoho škol a také hlavní silnice v oblasti. Místní se potýkají s rozsáhlými výpadky proudu.

Oheň se rozhořel poblíž pohoří Sierra Nevada. Podle AP stále ohrožuje stovky staveb v údolí Washoe.

Major brush #fire in Carson City #Nevada, good luck fire crews in this wind! #redflagday #nvwx @KRNV pic.twitter.com/aOvXxJUMD1