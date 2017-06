Třináctipodlažní domy přilepené k paneláku? Rusové bizarnost v Praze 11 stopli

„Investor podal žádost o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí,“ sdělil serveru Lidovky.cz Tomáš Novotný z odboru ochrany prostředí pražského magistrátu, který věc vyřizoval. V praxi to znamená, že projekt jde k ledu. Aby si mohl investor říci o povolení včetně stavebního, magistrát by musel proces posuzování dokončit a završit ho vydáním stanoviska. Vzhledem k aktuálnímu kroku investora se to však nestane.

Projekt výstavby čtveřice třináctipodlažních bytových domů byl jeden z nejambicióznějších stavebních projektů v Praze 11 posledních let. Firma NODOM CZ mezi ulicemi Milínská a Klapálkova počítala s vybudováním 189 bytů, 13 nebytových prostor nebo 211 parkovacích míst. Součástí projektu bylo i dětské hřiště na střeše domů. Investor chystal počátek výstavby na loňský rok, domy měly být hotové do roku 2020.

Proč nyní od svého záměru ustoupil, není jasné. Úředník Novotný jen podotkl, že firma žádost o zastavení úředního řízení neodůvodnila. Lze také jen hádat, zda aktuální krok společnosti znamená definitivní ukončení projektu. Serveru Lidovky.cz se nikoho z firmy trojice ruských podnikatelů nepodařilo zastihnout. Zástupce společnosti v úředním řízení pak odmítl současný vývoj komentovat. „Nejsem oprávněn vám v této věci cokoliv sdělovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz Vladimír Malý.

Odstoupení od projektu přivítala místní radnice. Proti záměru se dlouhodobě stavěla, ve zmíněném procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí vznesla téměř dvě desítky námitek. „Tento krok samozřejmě vítáme, je to pro nás dobrá zpráva. Městská část Praha 11 záměr v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí odmítla,“ reagoval pro server Lidovky.cz starosta městské části Petr Jirava.

Projekt byl v rozporu s územním plánem, podnikatelé měli na projekt tlačit

Nejvýraznější výtka radnice směřovala k tomu, že investice je v rozporu s územním plánem. Územní plán, tedy zastupitelstvem schválený dokument určující možnost a podobu výstavby, totiž s dalším stavebním rozvojem v daném místě nepočítal. „Jedná se o stabilizované území, které je tvořeno rozsáhlou zástavbou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj a v němž je možné pouze zachování stávající urbanistické struktury bez další rozsáhlé stavební činnosti,“ napsala mimo jiné radnice pražskému magistrátu.

Projekt nebudil pozornost jen svou výraznou podobou, kdy tři ze čtyř domů měly být přistavěny přímo na boční „slepé“ fasády již stojících panelových domů. Několik místních komunálních politiků současně poukázalo na to, jak důrazně se snažil investor protlačit svůj projekt. Na místní měl dokonce vyvíjet nátlak s tím, že v případě krachu projektu se jim život v lokalitě prodraží.

„Dalo by se to krátce shrnout: povolte nám novou výstavbu, my potom vám nebo obci převedeme do vlastnictví ostatní, pro nás již nepoužitelné, pozemky okolo domů, chodníky i komunikaci. Pokud nebudete souhlasit, my si výstavbu stejně prosadíme a navíc vám následně zpoplatníme naše pozemky, kde v současné době parkujete,“ popsal už dříve postup investora zastupitel za ANO Tibor Kováč.

Podobnou zkušenost prodělala s investorem i někdejší dlouholetá komunální zastupitelka Radka Soukupová (STAN). Představitelé firmy NODOM CZ měli místnímu výboru pro územní rozvoj za souhlas s projektem slíbit bezplatné převedení pozemků na parkování, v opačném případě by si prý místní přidělali zbyteční komplikace. „Zástupce investorů Borodin Muzaev konstatoval, že pro stávající obyvatele je lepší špatný mír než dobrá válka,“ podotkla Soukupová.