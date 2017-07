Trump hájil způsob, jakým používá sociální sítě. Je prezidentské v moderní době

„Mé používání sociálních médií není prezidentské - je PREZIDENTSKÉ V MODERNÍ DOBĚ,“ napsal na své oblíbené síti twitter, kde ho sleduje 33 milionů lidí.



Řadu jeho tweetů odsoudili demokraté i prezidentovi republikáni. Kontroverze vyvrcholily po jeho osobních výpadech na adresu moderátorů pořadu MSNBC Morning Joe Miky Brzezinské a Joea Scarborougha. Trump naposledy napsal v sobotu ráno na twitteru, že „šílený Joe Scarborough a Mika blbá jako tágo nejsou špatní lidé, ale jejich málo sledovaný pořad ovládají jejich šéfové z NBC“. Pár dní předtím o Brzezinské napsal, že při jejich setkání „ošklivě krvácela z faceliftu“.

Po prvním kole těchto tweetů dokonce i deník New York Post, vlastněný Trumpovým spojencem Rupertem Murdochem, otiskl na Trumpovu adresu netypicky stručný redakční komentář: „Přestaňte. Prostě přestaňte.“ Kromě osobních útoků pokračoval Trump v sobotu na twitteru ve výpadech proti mainstreamovým médiím. Zaměřil se na zpravodajskou televizi CNN poté, co televize stáhla článek o Trumpově poradci, který byl nepodložený a kvůli němuž ze CNN odešli tři novináři. „Jsem mimořádně potěšen, že se ukázalo, že CNN, to je falešné zpravodajství a novinařina, která patří do popelnice“.

Trump také zdůraznil, že sociální sítě mu umožnily se před volbami obracet přímo na veřejnost a obcházet média hlavního proudu, která často označuje za „falešné zpravodajství“.

„FALEŠNÁ A PODVODNÁ ZPRAVODAJSKÁ MÉDIA usilovně pracují na tom, aby přesvědčila republikány a další, že bych neměl sociální média používat,“ napsal v sobotu na twitteru. „Ale vzpomeňte si, volby v roce 2016 jsem vyhrál díky rozhovorům, projevům a sociálním médiím,“ uvedl v dalším tweetu.

V podobném duchu se vyjádřil také v sobotu večer. „Falešná média se nás snaží umlčet, ale my jim to nedovolíme,“ řekl v projevu ve Washingtonu věnovaném válečným veteránům. „Falešná média se nás snažila zastavit na cestě do Bílého domu. Ale já jsem prezident a oni ne,“ řekl.