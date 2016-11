Trump nabídl soupeři z primárek Carsonovi funkci ministra pro výstavbu a rozvoj měst

Někdejší americký generál a ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) David Petraeus, o němž se spekuluje jako o ministrovi obrany, naznačil, že by místo ve vládě přijal, pokud by ho o to zvolený prezident požádal. Informovala o tom ve středu agentura Reuters.



Ben Carson byl jedním z republikánských kandidátů v prezidentských volbách. V březnu se kandidatury v primárkách vzdal s tím, že bude podporovat Trumpa. V úterý Carsonův mluvčí Armstrong Williams prohlásil, že „zvolený prezident Carsonovi nabídl post ministra pro výstavbu a rozvoj měst a Carson nabídku zvažuje“.



V budoucí vládě by také mohl zasednout někdejší demokratický poslanec Harold Ford mladší ze státu Tennessee, který sloužil v Kongresu pět volebních období. Server Politico s odvoláním na dva nejmenované zdroje napsal, že by Ford mohl stanout v čele ministerstva dopravy. Ford se ještě s Trumpem nesešel, existují ale prý náznaky, že se o něm uvažuje pro některou z vládních funkcí, a Ford by se tomu podle všeho nebránil.

Při sestavování nové vlády se stále čeká na obsazení nejvýznamnějších funkcí, jako je ministr zahraničí a obrany. Podle některých zdrojů je favoritem na ministra obrany bývalý velitel ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku James Mattis, spekuluje se ale také o penzionovaném generálovi Davidu Petraeusovi. Ten v rozhovoru s britskou rozhlasovou stanicí BBC Radio 4 naznačil, že pokud by mu Trump funkci ve vládě nabídl, souhlasil by.

„Byl jsem již dřív v postavení, kdy se na mě prezident obrátil ve složité situaci a... řekl: ‚Žádám vás jako váš prezident a vrchní velitel, abyste převzal velení Mezinárodních sil pro podporu bezpečnosti v Afghánistánu (ISAF).‘ Jediná odpověď na to může být: ‚Ano, pane prezidente.‘,“ prohlásil Petraeus.

Petraeus musel v roce 2012 ukončit svou slibnou kariéru, když vyšel na světlo jeho mimomanželský vztah s novinářkou a autorkou jeho životopisu Paulou Broadwellovou. Zároveň se objevily spekulace, že milence umožnil přístup ke svému e-mailovému účtu zřízenému CIA a k vysoce tajným informacím. Tajné dokumenty byly prý nalezeny v počítači Broadwellové. Loni za to dostal dvouletou podmínku a pokutu 100.000 dolarů (2,5 milionu Kč).