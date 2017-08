Trump obnovil zákaz přijímání transgenderových osob do armády

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump obnovil zákaz přijímat osoby se změněným pohlavím do armády. Příslušné nařízení, které podepsal v pátek a o němž v sobotu informovala média, rovněž zastavuje využívání vládních fondů k financování operací měnících pohlaví vojáků v aktivní službě, pokud tento proces ještě nebyl zahájen.

O tomto záměru Trump informoval už minulý měsíc na twitteru. „Po konzultaci s mými generály a vojenskými experty vezměte, prosím, na vědomí, že vláda Spojených států nepřijme do služby v armádě transgenderové osoby a ani jim nedovolí v jakékoli roli v armádě USA sloužit,“ napsal šéf Bílého domu 26. července na sociální síti.



After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. července 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. července 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. července 2017

Svým krokem zvrátil praxi, kterou zavedla vláda předchozího prezidenta Baracka Obamy. Rozhodnutí Trump zdůvodnil velkými finančními náklady a rozvratem, který by podle něj změny pohlaví v armádě vyvolaly.

O tom, zda muži a ženy se změněným pohlavím, kteří již v armádě slouží, budou moci v ozbrojených silách zůstat, má podle prezidenta v příštích měsících rozhodnout ministr obrany James Mattis. Jako kritéria pro něj stanovil efektivnost armády, úmrtnost, rozpočtová omezení a zákon.

Plán realizace opatření předpokládaných novou direktivou má ministr prezidentovi předložit do 18. února.

Trumpův postup vyvolal rozhořčenou reakci transgenderových osob a dalších skupin s menšinovou sexuální orientací a obhájců jejich práv. „Tato politika je hanebný políček uštědřený lidem, kteří každý den nasazují život při obraně naší země,“ uvedla podle médií v prohlášení například Jennifer Leviová, představitelka organizace GLAD, která se zaměřuje na právní ochranu sexuálních menšin.