NEW YORK Americký republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump snížil náskok své demokratické konkurentky Hillary Clintonové o téměř polovinu, vyplynulo z předvolebního průzkumu agentur Reuters a Ipsos. V anketě uskutečněné od 14. do 20. října vede Clintonová nad Trumpem o čtyři procentní body, o týden dříve to bylo o sedm procentních bodů.

Oba hlavní uchazeči se přitom 19. října střetli v poslední televizní debatě, které podle komentátorů dominovala Clintonová. Trump s Clintonovou odlehčili vyhrocenou kampaň vtipy. Na večeři pro charitu si i podali ruce Demokratická kandidátka by podle nejnovějšího průzkumu získala podporu 44 procent voličů a Trump 40 procent. V týdnu od 7. do 13. října měla Clintonová podporu rovněž 44 procent voličů, Trump však jen 37 procent.

Republikánská kampaň se dostala do krize na počátku tohoto měsíce, kdy se na veřejnosti objevilo video z roku 2005, na kterém se Trump chlubí osaháváním a líbáním žen. Od té doby čelí obvinění, že celá desetiletí činil ženám nevhodné sexuální návrhy, on však tvrdí, že obvinění nejsou pravdivá.voličů a Trump 40 procent. V týdnu od 7. do 13. října měla Clintonová podporu rovněž 44 procent voličů, Trump však jen 37 procent. Zmanipulované volby Nejnovější průzkum rovněž ukázal, že členové Republikánské strany souhlasí s Trumpovým argumentem, že volby jsou zmanipulované proti němu. Podle sondáže pouze polovina republikánů přijme Clintonovou za svoji prezidentku a téměř 70 procent z nich říká, že pokud demokratka zvítězí, bude to z důvodu nelegálního hlasování nebo zmanipulování voleb. „Myslete na to, lidi, je to zmanipulovaný systém,“ zopakoval v pátek Trump na jednom předvolebním mítinků v Pensylvánii. „Proto se musíte sebrat a jít volit, musíte bdít,“ dodal. Trump má dnes přednést projev v pensylvánském Gettysburgu, kde v červenci 1863 vypukla třídenní bitva mezi armádami Severu a Jihu, která znamenala zásadní obrat v občanské válce. Prezident Abraham Lincoln zde o několik měsíců později pronesl slavný projev, považovaný dodnes za jedno z nejlepších vystoupení amerického politika. Lidé z Trumpovy kampaně v pátek řekli novinářům, že republikánský kandidát ve své dnešní řeči přednese závěrečné argumenty a sdělí, co případně plánuje udělat během prvních 100 dnů v Bílém domě.