Trump má favority na ministry obrany a zahraničí. Ve hře je i jeho dřívější kritik Romney

Romney, který za republikány kandidoval na prezidenta spojených států v roce 2012, se ještě letos o Donaldu Trumpovi vyjadřoval značně nelichotivě.

V březnu řekl, že „Pokud Trump získá nominaci americké Republikánské strany, bude to znamenat vítězství v listopadových prezidentských volbách pro demokratku Hillary Clintonovou“. Romney také řekl, že Trump ohrozí bezpečnost a prosperitu země.

Trump podle Romneyho tehdejšího proslovu považuje americkou veřejnost za naivní. „Tohle je to, co vím. Donald Trump je podvodník a pokrytec. Jeho sliby jsou stejně bezcenné jako diplom z Trumpovy univerzity. Má americké publikum za pitomce. Dostane jízdu zadarmo do Bílého domu a všechno, co dostaneme my, je děsná čepice,“ řekl v narážce na dnes již ikonickou kšiltovku s nápisem „Make America Great Again“.

Ministr obrany?

Podle Trumpova poradce Reince Priebuse se Trump s Romneym setkali v sobotu a měli „velmi důležitý“ rozhovor.



Trump se setkal s Jamesem Mattisem, bývalým velitelem ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku, již v sobotu v New Jersey.

General James "Mad Dog" Mattis, who is being considered for Secretary of Defense, was very impressive yesterday. A true General's General! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. listopadu 2016

„Generál James ‚Mad Dog‘ (Šílený pes) Mattis, o kterém se uvažuje jako o ministru obrany, byl včera (v sobotu) velmi působivý. Opravdový generál generálů!,“ napsal Trump na twitteru, který používá stále jako hlavní komunikační prostředek s veřejností.