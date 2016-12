Trump pozval Zemana do Bílého domu. Odvděčil se tak za podporu

Zeman byl v OSN, Bílý dům jako prezident zatím nenavštívil | foto: ČTK

PRAHA Příští americký prezident Donald Trump pozval českého prezidenta Miloše Zemana k návštěvě Bílého domu. Řekl mu to v dnešním telefonickém rozhovoru. Sdělil to mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Návštěva by se mohla uskutečnit v dubnu příštího roku.

Zeman pozval Trumpa na návštěvu České republiky, americký prezident pozvání přijal. „Nastupující prezident USA Donald Trump v rozhovoru ocenil skutečnost, že prezident republiky ‚byl jediným evropským prezidentem‘, který ho veřejně podpořil ještě před listopadovými volbami v USA,“ uvedl Ovčáček. Oba představitelé se shodli na tom, že ideální příležitostí pro návštěvu Bílého domu bude konec dubna příštího roku, kdy má prezident republiky v USA obdržet ocenění významných židovských organizací, které již v loňském roce ocenily Donalda Trumpa, dodal mluvčí