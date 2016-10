Trumpovy vazby-nevazby na Rusko a vztah-nevztah s Putinem se staly předvolebním tématem

Donald Trump neměl možnost na takové obvinění nereagovat díky dobré práci moderátorů. Poté, co řekl, že Putina nezná, dodal, že „kdykoliv se stane něco špatného, tak za to můžou Rusové“, čímž poukázal na únik e-mailů z centrály Demokratické strany z letošního července.

Sám Trump tehdy na tiskové konferenci řekl, že Rusové by měli těch třicet tisíc e-mailů najít. Americká demokratická média pak jeho slova interpretovala jako pozvánku pro Rusy k hackování dalších institucí.

Trump řekl během nedělní debaty publiku, že možná ani žádný útok neproběhl, rozhodně však nic neví o záležitostech Ruska. Trumpův postoj k Rusku, respektive k prezidentu Putinovi, se však proměnil několikrát. Na toto téma upozornil americký novinář George Stephanopoulos na konci července.

Tehdy již potvrzený kandidát republikánské strany v interview řekl: „Nemám vztah s Putinem, nikdy jsem ho nepotkal, nikdy jsem s ním nevečeřel, (...) jediné, co o něm vím, je, jak vypadá.“ To však naprosto odporuje tomu, co Trump říkal v letech 2013 až 2015.

Vztah-nevztah s Putinem

Při jednom z rozhovorů v roce 2013 řekl, že s Vladimirem Putinem vztah má. Následně v březnu roku 2014 tvrdil na tiskové konferenci k Miss Universe, že Putin k němu nemohl být milejší a poslal mu dárek. O měsíc později dokonce tvrdil, že tehdy s Putinem mluvil přímo. Tento flip-floping, neboli obracení pozice, skončil se začátkem kampaně na kandidáta republikánské strany. Od té doby Trump suverénně tvrdí, že s Putinem nikdy vztah neměl.

Republikánský kandidát si i tak ponechal ve svém okolí lidi, kteří jsou podle deníku The New York Times přímo či nepřímo napojeni na Rusko. Šéf republikánské kampaně Paul Manafort dělal poradce bývalému ukrajinskému prezidentu Janukovičovi, který byl dlouhodobě podporován Ruskem. Hlavní poradce Donalda Trumpa k tématům zahraniční politiky Carter Page zase vlastní firmu úzce navázanou na Gazprom, ruský ropný gigant ovládaný Kremlem.

Donald Trump během prezidentské debaty podotkl, že on sám nemá žádné ekonomické závazky vůči Rusku. Zda toto tvrzení je, nebo není pravda, se však ukáže, teprve pokud Trump zveřejní svá daňová přiznání, což podmínil ukončením auditu na jeho osobu. Daňový úřad, který kontrolu provádí, oznámil, že Trumpovi nic nebrání, aby svá daňová přiznání zveřejnil. Republikán však vyčkává.