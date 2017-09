Exguvernér ČNB u projektu, kde zmizela dotace 300 milionů. Věřil jsem tomu, říká Tůma

PRAHA Ambiciózní projekt vědecko-technologického parku Nupharo stejnojmenné firmy u Libouchce poblíž Ústí nad Labem měl poskytovat zázemí rozvíjejícím se firmám na poli čistých technologií a vyvíjet patenty. Jenže vize firmy zůstala daleko za očekáváním, místo rozkvětu podpořeného dotací ve výši 300 milionů korun se společnost potácí v insolvenčním řízení. Projekt přitom na jeho startu v roce 2011 zaštítil i bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, jenž zasedal v dozorčí radě firmy.

IBM, Cisco či Dimension Data. To jsou jména proslulých investorů, kteří se měli do projektu vložit. Jenže k záměru se nakonec nepřidali, vybudovaný areál za deklarované náklady 750 milionů korun zeje z valné části prázdnotou a firma prochází složitou restrukturalizací.



Jdou za ní pohledávky přes 300 milionů korun, z nichž si největší nárokuje zhotovitel areálu, firma Moravostav. Insolvenční řízení má u Městského soudu v Praze za sebou první jednání, proběhlo v úterý. Výstupem je, že věřitelé musí podrobněji doložit své pohledávky a Nupharo Park soupis svého majetku.



„Doufám, že bude možná restrukturalizace a projekt úplně neklekne,“ vypráví v rozhovoru pro Lidovky.cz někdejší první bankéř v zemi a bývalý kandidát TOP 09 na pražského primátora Zdeněk Tůma, jenž v dozorčí radě Nupharo park seděl v letech 2011 až 2013.

Lidovky.cz: Projekt vědecko-technologického parku Nupharo je podruhé v insolvenčním řízení, pohledávky vůči němu překračují 300 milionů korun a areál je z valné části neobsazený. Co tomuto stavu říkáte?

Jsem z toho samozřejmě smutný. Dám vám paralelu. Když se tu svého času objevil projekt PPP na výstavbu infrastruktury, tak je strašně škoda, že skončil špatně. Diskredituje to totiž myšlenku jako takovou. Jinými slovy když jeden projekt takového typu nevyjde, tak potom je příliš velká obezřetnost k dalším podobným projektům. A tohle byla velká investice a velký projekt, takže pokud se to nepodaří restrukturalizovat, bude to škoda. Nejen kvůli projektu samému a ztrátám, které by s tím byly spojené, ale i z hlediska dalších podobných iniciativ.

Lidovky.cz: Vy jste v letech 2011 až 2013 zasedal v dozorčí radě firmy Nupharo Park, jež nechala kampus oficiálně za 750 milionů korun vybudovat. Proč jste se rozhodl projekt podpořit?

Zaujal mě tím, že dlouho se mluví o tom, jak ekonomika musí přepnout na inovace, průzkum a vývoj a tohle je typ technologického parku, který ve střední Evropě není. Takže když se tato možnost objevila, říkal jsem si, že jí podpořím.

Co je Nupharo Park? Vědecko-technologický park vznikl u Libouchce poblíž Ústí nad Labem v roce 2015, pro svou činnost hodlal využít technologií využívajících stejnosměrný proud s předpoklady snížit náklady na energii a uhlíkové emise.

Areál měl být současně podnikatelským inkubátorem, v němž se budou rozvíjet společnosti přicházející s inovacemi. Projekt plánoval nabídnout až 800 pracovních míst, ale záměr po všech stránkách zaostává a bojuje v insolvenčním řízení o záchranu.

Lidovky.cz: Kdo vás do dozorčí rady přivedl?

Dlouhodobě znám oba hlavní protagonisty, jak Milana Gánika tak Janu Ryšlinkovou, takže když mě oslovili, řekl jsem si, že to je dobrá myšlenka. Vypadalo to dobře, souhlasil jsem s tím a účastí v dozorčí radě jsem to podpořil.

Lidovky.cz: Firmu nereprezentovali jen developer Milan Gánik a matematička, akademička a bývalá politička Jana Ryšlinková, ve společnosti držela akcie i švýcarská firma ABB. Čí zájmy jste tedy v dozorčí radě zastupoval?

Takto jsem to nevnímal, ale je fakt, že oni mě navrhli. Nicméně člen dozorčí rady musí být ve svém jednání vůči vedení společnosti nezávislý.

Lidovky.cz: Když jste byl v roce 2011 k záměru přizván, neviděl jste žádná rizika?

Rizika jsou vždycky. Ale u mě tehdy převážila skutečnost, že mi to přišlo jako dobrá úvaha. Bylo mi sympatické i zaměření toho technologického parku, to znamená jak podpora stejnosměrného proudu, tak i podpora start-upů a inkubátory. Prostě si myslím, že ideově to bylo postavené správně.



Lidovky.cz: Dostal jste před vaším vstupem do dozorčí rady analýzu, výhled či plán vývoje projektu, nebo vám stačilo dobré slovo paní Gánika a paní Ryšlinkové?

Projekt jsme viděl. Ale nevím, kde se to potom zadrhlo a kde vznikl problém. Tohle se strašně obtížně komentuje. V okamžiku, kdy jdete do něčeho takového, jako je technologický park, tak je v tom hodně neznámého. Parky tohoto typu fungují jinde na světě. Nemyslím si tedy, že by z pohledu primární myšlenky nemohl fungovat také tady.

Kdyby Tůma projektu nevěřil, nepodpořil by ho

Lidovky.cz: Jeden ze známých českých investorů, který si nepřeje být jmenován, mi řekl, že projekt se mu od počátku nezdál. Podle jeho názoru byly ambice projektu přestřelené, záměru neodpovídalo jeho předfinancování a budoucí předpoklady vývoje projektu byly nereálné. Jen pro představu, touto dobou měl projekt nést milion eur měsíčně. Na vás to tento dojem, tedy snílkovské vize, z počátku nedělalo?

To je řečnická otázka. Samozřejmě na projekt mohly být různé názory, nicméně pokud bych nevěřil, že to může fungovat, účastí v dozorčí radě bych to nepodpořil.

Lidovky.cz: Když se na to podíváte zpětně, a současně vidíte tristní stav zadluženého projektu, ponechal jste si víru v tehdejší dobrý úmysl pana Gánika?

To je subjektivní otázka. Momentálně se to strašně obtížně hodnotí. Jak Milana Gánika tak Janu Ryšlinkovou znám hodně dlouho, takže skutečně jsem neměl žádný důvod domnívat se, že by tam kdokoliv z nich neměl mít férové úmysly.

Lidovky.cz: Gánikova skupina CPP Development měla na začátku projektu Nupharo Park za sebou neúspěch s projektem komplexu na pražském Žižkově tvořeném desítkou výškových budov s téměř 600 byty. Realizaci tohoto projektu provázely spory investora s dodavatelem, průtahy v realizaci, odstoupení řady zájemců o byty a projekt nakonec musel převzít nový investor, aby vše neskončilo krachem. Věděl jste o tomto předchozím projektu pana Gánika? Zpětně nazírání nemohlo to být pro vás varování, abyste se s ním do projektu Nupharo Park nepouštěl?

Věděl, nicméně nebylo to tak jednoduché. Projekt se časově potkal s nástupem finanční krize, detaily ale neznám.

Lidovky.cz: Už jste to naznačoval během našeho rozhovoru, ale jak si vysvětlujete, že projekt s tak velkou veřejnou podporou, 300 milionů korun, skončil tak moc za očekáváním a míří do krachu?

Mám za to, že problémy nastaly po mém odchodu a těžko je tedy mohu komentovat. Nicméně doufám, že bude možná restrukturalizace a projekt úplně „neklekne“.

Lidovky.cz: Když jste působil v dozorčí radě Nupharo Parku, žádné problémy v postupu a naplňování tohoto projektu jste nezaregistroval?

Ne.

‚Člověk si zpětně klade otázky‘

Lidovky.cz: Dozorčí radu jste opouštěl na podzim 2013, v jaké fázi byl tehdy projekt?

Plánovala se výstavba.

Lidovky.cz: Proč jste z rady odešel?

Důvod byl prozaický. Na podzim 2013 jsem se stal partnerem v KPMG a u partnerů se bere jako automatické, že by neměli být v žádných orgánech jiných subjektů. Já jsme sice někde figuroval, ale byly to spíš vědecké rady na univerzitách. Ale tohle byla byznysová záležitost, potenciální konflikt zájmů, takže kvůli interním pravidlům jsem vystoupil.



Lidovky.cz: Jste v současnosti v kontaktu s panem Gánikem, mluvil jste s ním v poslední době na téma Nupharo Park?

V pravidelném kontaktu nejsme, ale zhruba před třemi měsíci jsme se potkali na kávu.

Lidovky.cz: Cítíte z pozice bývalého člena dozorčí rady Nupharo Parku jakoukoliv odpovědnost za současný stav projektu?

Zpětně si člověk samozřejmě klade otázky, jaká byla například realističnost projektu, ale jak jsem uvedl, čtyři roky jsem již mimo a neumím posoudit, kde a proč se to zadrhlo.

Lidovky.cz: Dovole mi poslední otázku. V době vašeho působení v dozorčí radě Nupharo Park jste byl současně pražským zastupitelem TOP 09. Můžete říci, i proto, že Nupharo Park byl z velké části financován z veřejných zdrojů, kolik činila vaše roční odměna za působení v dozorčí radě Nupharo Park?

Žádnou odměnu jsem neměl. Tehdy byla dohoda, že dokud projekt nezačne generovat peníze, odměny se členům dozorčí rady vyplácet nebudou.