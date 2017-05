U Temže v Londýně roste nová obří prosklená krychle. Americká ambasáda

U Temže vyroste nová obří prosklená krychle. Americká ambasáda | foto: CNN, Amanda Kolson Hurley

LONDÝN /PRAHA Americká ambasáda, či pevnost? Obří prosklená krychle na březích Temže vyjde Spojené státy na miliardu dolarů. Diplomaté by se do ní měli stěhovat do konce roku. Je to stavba, kterou od samého počátku provází kontroverze. Jen se objevil návrh ateliéru Kieran Timberlake z americké Filadelfie, který představil budoucí americkou ambasádu v Londýně, už zněly početné hlasy odpůrců.