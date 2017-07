Under Pressure nebyla jediná. Queen s Bowiem nahráli i další písně

Skladba Under Pressure vzala v roce 1981 světové hitparády útokem. Píseň s nezaměnitelnou basovou linkou vznikla z náhodné spolupráce kapely Queen a Davida Bowieho, kteří shodou náhod nahrávali svá alba v sousedících studiích ve švýcarském Montreux. Singl se hned první týden dostal na první místo britských hitparád, v Americe byl „jen“ dvacátý šestý.

Peter Hince, bývalý bedňák a asistent skupiny Queen, si je jist, že to nebyla zdaleka jediná písnička, která ze spolupráce hudebních velikánů vznikla. Hince se o tom měl přesvědčit na vlastní uši, když byl přítomen jejich nahrávání. „Nahrávali originální skladby, ale také velké množství coverů klasických rockových hitů,“ řekl Hince Neilu Cossarovi do jeho připravované knihy o Davidu Bowiem. „Ty originální skladby byly standardní rockové pecky. Nevybroušené, ale i tak dobré.“

Hinceho teorii potvrdil nezáměrně Brian May, kytarista kapely Queen. V červnovém rozhovoru pro magazín Mojo řekl: „David s Freddiem (Mercury, bývalý zpěvák kapely Queen) do sebe hned zaklesli svoje rohy. Létaly jiskry, a proto byla Under Pressure tak dobrá. Ale ne všechno, co jsme nahráli, spatřilo světlo světa, když o tom tak přemýšlím.“

Skrývá se někde v pozůstalostech hudební poklad?