V táboře Moria, kde bylo přes 4000 uprchlíků, vypukly odpoledne šarvátky mezi jednotlivými národnostmi poté, co se rozšířila fáma, že řecká policie bude hromadně vracet uprchlíky do Turecka.

Nejprve se asi 300 běženců vydalo na protestní pochod do správního střediska Mytilini, ale pořádkové síly je zahnaly zpět. Následně propukly nepokoje přímo v táboře: kulminovalo napětí mezi občany různých zemí, mezi nimiž roste nevraživost podle toho, o kom se soudí, že má větší šanci dostat azyl v Evropě či že mu naopak hrozí návrat do Turecka. Na několika místech v areálu byl pak založen požár, který přiměl migranty opustit nouzové příbytky a prchnout do okolí.

Už dopoledne uspořádali další z opakujících se demonstrací i místní obyvatelé, kteří jsou stále roztrpčenější přítomností uprchlíků na ostrově. Policie demonstrantům zabránila přiblížit se k táboru. Napětí v davu podle řeckých médií vyvolaly potyčky iniciované pravicovými extremisty.