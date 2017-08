Usaďte se v Česku, máme skvělé dálnice. Vláda láká bankovní experty na kvalitní dopravu

PRAHA Síť českých rychlostních silnic a dálnic, která efektivně spojuje Prahu s ostatními městy po celé Evropě, se průběžně rozvíjí. To není ironický komentář k faktu, že se letos postaví jen 17,5 kilometru nových dálnic a pětinu cesty z Prahy do Brna jedou řidiči po D1 v zúžených pruzích. Jde o citaci z brožury, jejíž prostřednictvím chce Úřad vlády do české metropole nalákat z Londýna experty EU na bankovnictví.

Ve vládním materiálu se lze dočíst i jiné superlativy, které ve srovnání s Evropou pokulhávají. Kabinet láká také na hustou železniční síť a budované koridory. Přechází ale fakt, že po nich na rozdíl od západní Evropy žádné vysokorychlostní vlaky nejezdí.

Třicetistránkovou brožuru, kterou chce Česko zabodovat ve snaze přivést Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) do Prahy, sepsal tým Karla Dobeše, vládního zmocněnce, který letos v červnu dostal lobbování za přesun unijní agentury na starost.

Propagační materiál, na němž se podílel dvorní grafik pražského magistrátu Pavel Fuksa, autor hájí. „Nedělejme z toho tragédii. Přál bych všem vidět, jak vypadaly dálnice v Německu, když se stavěly,“ říká Dobeš.

Brožuru budou rozdávat diplomaté lidem, kteří mohou kandidatuře Prahy na nové sídlo EBA pomoci. Konkurence je ale ostrá, o bankovní úřad EU projevilo zájem kromě Prahy dalších sedm evropských metropolí, například Frankfurt nebo Paříž.