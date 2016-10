Mlsné medvědí příběhy | foto: Bionaut

Jako jediní zástupci České republiky pojedou tvůrci z produkce Bionaut Animation v čele s producenty Bárou Příkaskou a Vratislavem Šlajerem 20. října do Amsterdamu na festival Cinekid a v listopadu do německého Halle na setkání evropských talentů Cartoon Springboard. Do Nizozemska byli autoři animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy vybráni s 29 filmovými projekty z celého světa.

„Chystaný večerníček o dvou mlsných medvědech režisérek Alexandry Hetmerové a Kateřiny Karhánkové vzniká na motivy knížky Zbyňka Černíka Malá medvědí knížka za finanční podpory programu Media Creative Europe ve spolupráci s Českou televizí. Pilotní epizodu podpořil Státní fond kinematografie,“ uvedla mluvčí Martina Chvojka Reková. Festival Cinekid zaměřený na filmovou a televizní tvorbu pro dětské publikum se koná v Nizozemsku potřicáté. Právě sekce Junior Co-Production Market, které se čeští zástupci zúčastní, dává možnost tvůrcům z celého světa představit projekt už ve fázi vývoje. „Tato forma prezentace je dnes jednou z efektivních možností, jak filmy nebo seriály nabídnout k mezinárodním koprodukcím, televizním předprodejům a dalším možnostem spolupráce s filmovými profesionály z celého světa. Čeští tvůrci byli s večerníčkem vybráni do sekce televizní tvorby s dalšími sedmi projekty například z Francie, Irska, Kanady nebo Lucemburska,“ dodala Reková. Večerníček Mlsné medvědí příběhy vypráví dobrodružství dvou medvědů, kteří rádi mlsají, a jsou proto ochotni podstoupit nemalé riziko. Příběhy jsou určeny dětem od čtyř do osmi let, cílem je pobavit je, vést je k pozitivnímu myšlení a k hodnotě přátelství. Výtvarníkem je absolvent pražské VŠUP Filip Pošivač. Hudbu složí Prokop Holoubek z kapely Midi Lidi. „Naší ambicí je vytvořit vtipný, moderní a mezinárodně srozumitelný večerníček, který v dětech vzbudí zájem dozvědět se něco nového o životě a kultuře u nás i v jiných zemích. Chceme upozornit na důležitost vzdělání, znalost cizích jazyků a správné zacházení se zdroji informací,“ komentovala to producentka Bára Příkaská. Producenti z Bionautu na festivalu Cinekid uspěli se dvěma projekty. Byli vybráni i s projektem Rosa&Dara a jejich velká dobrodružství do sekce určené projektům kombinujícím film, televizi, internet a hry. „Cinekid je šancí získat finance prostřednictvím různých platforem,“ uvedl producent Vratislav Šlajer. Odrazovým můstkem pro mladé evropské talenty v oblasti animace je listopadové setkání v Halle. Cartoon Springboard je součástí unikátního Cartoon Fora založeného v roce 1990, jehož se vloni v Toulouse účastnilo na tisíc profesionálů z 38 zemí.