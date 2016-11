Reakce na útoky Ovčáčka? ‚Bzukot komára, komický kašpar, Lidový dům opouštěl s ostudou‘

Reakce na analýzu serveru Lidovky.cz Kamil Švec, politolog

Pořád čekám, že se pan Ovčáček omluví za tweet, ve kterém lhal a otřel se o mě. A jinak: těch otřených je až moc, na úředníka. Mgr. Michal Kačírek, mluvčí ČSSD Některé z těch tweetů jsou natolik expresivní, že snad by bylo lepší věřit tomu, že je píše po pracovní době občan Ovčáček, nikoliv oficiální mluvčí presidenta republiky. Ovčáčkův boj se sociální demokracií je hlubšího rázu, Lidový dům musel totiž kdysi opustit s ostudou. Pro úroveň politického klimatu v zemi je škoda, že si své trauma přenáší i na další pracoviště. Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty

V seznamu urážek mluvčího rezidenta Zemana jsme se umístili mezi Řízením letového provozu a Václavem Havlem, což jako nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii považujeme za uznání naší práce. Není pro nás lepší vizitka, než když nás cíleně napadají a urážíti, kteří zaprodávají naší zemi diktátorům. Také je důležité sledovat rozložení urážek a útoků na jednotlivé mezinárodní aktéry. Pokud sečteme přehled připravený redakcí Lidovky.cz, tak nám vychází, že Kancelář prezidenta republiky napadla 13 x EU, 6 x německou kancléřku, 5 x Německo, 5 x USA a ani jednou Ruskou federaci či ruského prezidenta. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

Miroslav Kalousek, TOP 09

Nelze ode mě spravedlivě žádat, abych komentoval výroky komického kašpara, kterého si nikdo neváží. Michal Horáček, kandidát na prezidenta

Vámi uváděné výroky nesleduji, takže se k nim nemohu vyjádřit. Jiří Dientsbier

Nestojí to za komentář. Terezie Kaslová

Myslím si, že pan Ovčáček funguje velmi netradičně jako tiskový mluvčí. Není to běžné a nejsme na takové tiskové mluvčí zvyklí. Ale zřejmě to vyhovuje panu prezidentovi a mají to tak spolu nastavené. Jinak komentáře pana Ovčáčka u mě za komentář nestojí. Občas se ke mně donesou, tuším, o co jde, ale osobně pana Ovčáčka nesleduji na Facebooku ani na Twitteru. Ani nevidím důvod, proč bych měla. Pavel Bartošek, mluvčí SZ

Ovčáčkovy nejapnosti mají jediný účel: zajistit, aby nám Zemanovy přešlapy připadaly vedle nich snesitelné. Je proto třeba si Ovčáčka moc nevšímat. Martin Ayrer, mluvčí vlády

Pan premiér nebude komentovat aktivity ani výroky tiskového mluvčího prezidenta republiky. Jan Dražan, Echo24.cz

Výsledky mě vůbec nepřekvapují. Toto individuum je prvotní fází přerodu člověka v umělou inteligenci ve stadiu prototypu. Je to mistrovská hříčka přírody deformovaná lidskými zásahy. Daniel Herman, ministr kultury

Výroky nižších státních úředníků se nezabývám. Matěj Holan, Žít Brno

Analýza mě nepřekvapila, je mi to jedno. Alžběta Plívová, mluvčí ČT

Česká televize nevidí žádný důvod vyjadřovat se k názorů mluvčích institucí, obzvláště není-li jasné, zda nereprezentují pouze své vlastní postoje. Petr Gazdík, STAN

Nemyslím, že bych ze své pozice měl hodnotit výroky Jiřího Ovčáčka. Beru je jako bzukot komára.