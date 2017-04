Zběsilý úprk za podpisy a selfie s Youtubery. Generace Z, která neví, co to znamená

Na Výstaviště dorazilo přes dvacet pět nejslavnějších českých či slovenských youtuberů včetně takových jmen jako je GoGo, Shopaholic Nicol, Jirka Král, Kovy či Cup of style. K vidění ale byla i kapela Slza či Johny Machette.



Generace Z

Ačkoli organizátoři akce mluví o Utuberingu jako o fenomenálním festivalu generace Z. Samotní představitelé označení generace Z příliš nevnímají, sami jej nepoužívají a někteří přiznávají, že pojem ani neznají.

„Vím, že jsem součástí generace Z, ale zároveň si uvědomuji, že každý vyrůstáme na jiné hudbě, věcech, co nás ovlivňují. Ve finále je jedno, kdo je z jaké generace, protože nejsme všichni stejní. Spojuje nás ale to, že jsme první generace, která vyrůstá na internetu, internet máme teď a tady a můžeme ho použít kdykoli. Má to ale samozřejmě svá pro a proti,” řekl Erik Zahradil, který na YouTube vystupuje pod přezdívkou Benatar. Zahradil zároveň potvrdil starou známou pravdu, že televize je pro mladé diváky mrtvé médium. Vedle YouTube, na kterém tráví hodinu až dvě denně, vnímá jako zajímavý portál pro mladou generaci Stream a internetovou službu Netflix.

Důležitost internetu potvrzuje i Veronika Trčková. „Pojem generace Z znám, ale vůbec ho nevnímám. O naší generaci si myslím, že jsme hodně rozmazlená generace, naší velikou součástí je internet. Máme ke spoustě věcem super přístup, ale vlastně si toho ani nevážíme. Když mamka vypráví, co všechno oni neměli, tak mi můžeme být hodně spokojení, ale zároveň jsme ti, co si neustále na něco stěžují,” řekla Trčková.



„Naše generace je novodobá, definuje jí počítač, internet. Spousta lidí by se chtěla stát slavnýma youtuberama, natáčet a bavit lidi, ale to se samozřejmě nepodaří každému. Já sám bych chtěl jednoho dne bavit lidi, aby se na mě rádi koukali, abych šel příkladem,” řekl Dominik Černoch, který se YouTube věnuje hodinu až hodinu a půl denně.

Hodina i dvě denně

„Občas se za to nemám ráda, že bych se měla učit a místo toho koukám na videa. Mám třeba deset oblíbených videí, na které jsem schopná koukat pořád dokola. Třeba se mi líbí společná videa Martina (pozn. z kanálu Jmenuju se Martin) a Kovyho, ale i když je mají samostatná nebo když cestují,” řekla Patricie Kopecká, která by se ráda na YouTube jednou prosadila.

Slovník YouTube Challenge: Výzvy nejrůznějšího charakteru

Vlog: Video blog

Vloger: Bloger, který natáčí vlogy

Gamer youtuber: Youtuber, který hraje hry

Entertainment youtuber: Youtuber, jehož cílem je především bavit

„Na YouTube sleduju hry, entertainment youtubery, challenge, vlogy. Z her asi nejvíc sleduju Herdyna i Jirku Krále, z entertaiment Vaďáka a Stejka. Baví mě hodně cestovatelská videa, vidím, jak žijou, když točí srandovnější videa, tak se s nimi směju. Cestovní blogy mě inspirují, protože já cestuju taky rád, získávám tak nápady, kam bych mohl v budoucnu, až budu starší, vycestovat,” sdělil Černoch.

Fanoušci mohli vedle nejslavnějších českých a slovenských youtuberů potkat také ty, kteří své odběratele teprve postupně nabírají. „Točím asi dva až tři roky, mám asi 85 tisíc fanoušků. Stoupá to hlavně podle toho, jak moc jsem aktivní na sociálních sítích. Kdysi jsem natáčela hlavně videa pro holky, dnes se snažím i pro kluky, především hlavně skeče. Podle složitosti videa natáčím 4 až 8 hodin. Ostatní youtubery jsem sledovala hlavně dřív, dneska už večer zkouknu jenom pár videí večer,” prozradila Julie Šťastná, která na youtube vystupuje jako Jull o’Brien.

Politika a YouTube

„Na YouTube koukáme aspoň čtyřikrát týdně, dvě hodiny za každý ten den,” uvedla Aneta Harvánková, která nejraději sleduje Kovyho. „Přijde mi takový originální, není jako ostatní, je jiný,” dodala.

„Připadá mi, že má nějaký názor, který se dá publikovat, a dělá to, což je strašně super,” doplnila slova své kamarádky Veronika Trčková. Karel Kovář, který vystupuje pod přezdívkou Kovy, čas od času publikuje videa, v nichž reaguje na aktuální společenská témata včetně politiky. V posledním takovém videu se zaměřil na vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa či dluhopisovou kauzu ministra financí Andreje Babiše. V minulosti reagoval na vítězství kapely Ortel v soutěži Český slavík či volební výsledky Ľudové strany Naše Slovensko.

Oblíbenost v Kovyho videích našla i Barbora Schmidtová. „Dokáže dát do videí něco zajímavého, i když jde jinak o nudné téma,” řekla. Mezi další oblíbené youtubery řadí Martina z kanálu Jmenuju se Martin a MenTa. Spolu se svou kamarádkou Karolínou Radovou by sama chtěla točit videa, ať už o hraní her či cestování.



O tom, že pro mladou generaci jsou youtubeři v podstatě celebrity svědčí i zběsilý běh za podpisy a selfie, který byl nejpatrnější v okamžiku, kdy hlavní pódium opustily na dvě desítky youtuberů a fanoušci pocítili šanci alespoň jedno z toho získat.



Kritika youtuberů

Přestože festival přilákal obrovské množství fanoušků, ne každý byl z programu plný „bitev” youtuberů a nejrůznějších výzev nadšený. „Chodíme sem už třetím rokem, zjistit stav, zda se to zhoršuje nebo zlepšuje. Program je naprosto líný, je tady třeba hodina naprostého ticha, kdy pódia jsou úplně mrtvá a nic se tady neděje. Oproti prvnímu roku to vidím docela kriticky, myslím, jako většina lidí. Organizátoři se podle mě mnohem víc snažili, aby program lidi zaujal,” zhodnotil akci Zahradil.

„Je to o tom, aby si tu člověk našel sám zábavu, pokud ho samotný program nebaví. Já sám natáčím, takže tu mám možnost potkat pár svých fanoušků. Dělám reakční videa, v podstatě kritizuji youtubery. Mám dost problém se stylem natáčení videí některých youtuberů, v jejich konceptech, chování, komerční stránce, kdy jsou schopni říct ano čemukoliv. Cokoli mi vadí, tak mám potřebu to říct nahlas. Z lidí, co jsou tady neuznávám nikoho,” doplnil Zahradil.

Že šlo však o festival, který se vymyká, potvrzují i slova moderátorky Terezy Tobiášové: „Vždycky, když tu jsem, mě překvapí to relativní ticho. Pro vás je důležitejší záběr než křičet.”

Nejsledovanější

Fanoušci dostali také příležitost nahrát vzkazy svým oblíbeným youtuberům, a to prostřednictvím připravovaného dokumentu Nejsledovanější, který do kin zamíří během letošního září. „Vzkazy by měly být sestříhány v titulkové sekvenci, není to tedy jen film pro fanoušky, ale i s nima a o nich,” uvedl pro lidovky.cz Antoan Pepelanov, kameraman a producent snímku.

Fanoušci se ale mohou těšit pouze na vybranou šestici. „Youtubery jsme vybírali žánrově. Každý dělá něco jiného. Pedro dělá hry, holky jsou do módy, Kovy mluví o společenských tématech. Rozdíl je vidět i co se týče věku. Pedrovi je třicet a je to rodič dvou dětí, kdežto Kovy je dvacetiletý kluk z Pardubic,” řekl Pepelanov.

Dokument vznikal během jednohoroku, poslední natáčení proběhne na brněnském Utuberingu. „Kolem tohoto fenoménu jsme se pohybovali z komerčním důvodů, když jsme točili nějaké věci. Když jsme na Utuberingu viděli to šílenství a davy lidí, řekli jsme si, že by bylo zajímavé o tom natočit film, který tady ještě není,” doplnil Pepelanov, který doufá, že přitažlivost tématu by mohla upozornit na jinak spíše opomíjený žánr dokumentárního filmu.