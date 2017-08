V Česku začíná velké vojenské cvičení Ample Strike

PRAHA Na několika místech České republiky dnes začíná velké vojenské cvičení Ample Strike. Zapojí se do něj více než 1300 vojáků z 18 armád a téměř 40 letounů a vrtulníků. Oficiálně bylo cvičení zahájeno přílety účastníků a vytvořením velitelského stanoviště minulý týden, samotné cvičení začalo v pondělí ráno. Sdělila to Denisa Vernerová, vedoucí tiskového a informačního střediska Ample Strike.

Cvičení je zaměřeno především na výcvik předsunutých leteckých návodčích, kteří bývají označováni za oči pilotů. Za úkol mají předávat pilotům informace o zvolených cílech a navádět na ně leteckou munici. Pohybují se proto často v linii bojů nebo i v zázemí protivníka. Tato profese podle Vernerové vyžaduje výbornou fyzickou a psychickou kondici i pokročilou znalost anglického jazyka. „Výcvik je poměrně náročnou záležitostí a nabyté schopnosti se musí pravidelně obnovovat. Musíme se umět v pravou chvíli správně rozhodnou, dát nejlepší doporučení, a to většinou pod časovým tlakem v bojové situaci,“ vysvětluje letecký návodčí David Broum.



Scénáře cvičení popisují nejrůznější bojové situace, které jsou inspirovány zkušenostmi ze zahraničních operací a také reagují na současné celosvětové hrozby, uvedla Vernerová. Může se jednat například o boj v zastavěné oblasti, ničení pohyblivých cílů nebo třeba přepadení konvoje vozidel.

„V každé epizodě scénáře musí návodčí prokázat, že je schopen správně aplikovat získané znalosti a dovednosti. Situace se rychle mění a návodčí je vystaven stresu a časové tísni. Vše probíhá pod dohledem zkušeného instruktora, který hodnotí výkon každého návodčího,“ poznamenal řídící cvičení Zdeněk Bauer.

Do Česka již minulý týden přijeli a přiletěli účastníci cvičení. V pátek na pardubickém letišti například přistály americké tankery KC-135, které budou během cvičení doplňovat palivem české gripeny, německé stroje Tornado a americké strategické bombardéry B-1 a B-52.

První cvičení konalo před 15 lety. „Měli jsme osm letadel a jeden český tým leteckých návodčích, kteří spolupracovali s týmy z Velké Británie,“ uvedl Bauer.

Cvičení ve vojenských výcvikových prostorech Boletice a Libavá a na leteckých základnách a letištích v Bechyni, Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Pardubicích potrvá do 12. září. Do cvičení se letos zapojí i téměř 100 příslušníků aktivních záloh. Za úkol mají ochranu a zajištění bezpečnosti letiště v Náměšti, zapojí se aktivně i do připravených scénářů v nedalekých Vícenicích.