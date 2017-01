V Indii řeší sexuální obtěžování žen na Silvestra. Zachraňovala je i olympionička

Místní policie zprvu odmítala, že by k takovým incidentům ve městě došlo. Jeden z ministrů vlády státu Karnátaka uvedl, že za sexuální napadání si mohou oběti samy, protože se chovaly jako „ženy ze Západu“. Podle agentury AP tím měl očividně na mysli, že ženy byly příliš vyzývavě oblečené.



Silvestrovských oslav v Bengalúru se podle deníku The Guardian zúčastnilo asi 60 tisíc lidí, kteří se shromáždili na dvou hlavních ulicích v centru města. Místní policie uvedla, že v sobotu večer nebyly nahlášeny žádné případy obtěžování.

Později se ale na internetu objevily videonahrávky, které takové případy dokumentují, a policie zahájila vyšetřování. „Prohlédli jsme záběry z 45 kamer ve městě a máme dostatek důkazů týkajících se sexuálního obtěžování či pokusů o krádež,“ uvedla policie na twitteru.

Šéfka indické komise pro práva žen v úterý vyzvala ministra vnitra státu Karnátaka k rezignaci kvůli jeho prohlášením, že případy jako hromadné sexuální útoky „se stávají“ a jsou chybou mladých žen, které se chovají a oblékají „jako lidé ze Západu“. Ministr později řekl, že jeho slova byla špatně interpretována a že vždy „zdůrazňoval ochranu žen a dětí“.

Rozhořčení veřejnosti nad silvestrovskými útoky na ženy dále vzrostlo ve středu, když list The Times of India zveřejnil videozáznam, na němž je vidět dva muže na motorce, kteří se snaží k sobě strhnout kolemjdoucí ženu. To se jim nepodaří, ženu tedy shodí na zem a ujedou.

Shocking CCTV Footage Of #BengaluruMolestation. Shameful That Ministers Are Blaming Western Culture & Girls For Thispic.twitter.com/1Ev3yek95B — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) 4. ledna 2017

Další žena britskému deníku The Guardian popsala, jak se na přeplněné ulici v Bengalúru snažila v noci zastavit taxi. „Zničehonic se ke mně přiblížili dva muži a jeden z nich mne začal osahávat. Začala jsem ho mlátit a kopat a on nakonec utekl,“ vypověděla.

Jedna z indických olympioniček, závodnice v hodu diskem, televizi BBC popsala, jak pomohla dvěma dívkám, které sexuálně obtěžovali tři mladíci. „Pronásledovala jsem je, jednoho jsem chytila a pomohla jsem dívkám podat stížnost na policii,“ uvedla. „Byla jsem v šoku... Nikdo nezasáhl, dokud jsem nevystoupila z auta a nepustila se za nimi sama,“ dodala.

BBCWorld : Krishna Poonia: Athlete hailed for saving girls from molestation https://t.co/2mkr30iB6N (via Twitter ... pic.twitter.com/WFKPhIvEf1 — jahir (@jahirvai2) 4. ledna 2017

Incident dokládají pokračující násilí na ženách v Indii, které přetrvává navzdory zpřísněným zákonům na ochranu žen, jež byly přijaty po roce 2012. Tehdy v hlavním městě Dillí zemřela studentka, kterou v jedoucím autobuse brutálně znásilnila skupina mužů.