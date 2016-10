Dohromady by vznikající koalice měla 31 zastupitelů z 55. Hejtmanem by měl nadále zůstat Jiří Zimola (ČSSD), jeho statutární náměstkyní by se měla stát Lucie Kozlová (ANO).



Nastupující koalice vystřídá dosavadní alianci sociálních demokratů a KSČM, která kraji vládla v uplynulém volebním období. Krajské volby na jihu Čech vyhrála ČSSD a zajistila si 15 zastupitelů. Druhé ANO získalo 12 a Jihočeši 2012 čtyři mandáty. Do zastupitelstva se ještě dostaly ODS, KSČM a koalice Pro jižní Čechy.

Zimola věří, že koalice tří politických subjektů, jejichž zástupci se sešli, vznikne. „Předpokládám, že na základě vyjádření vyjednávacích týmů to bude posvěceno a v neděli budeme moci oznámit, že trojkoalici na jihu Čech už nic nebrání,“ řekl. Vedení krajské ČSSD bude jednat o koalici v pátek. Vedoucí orgány hnutí ANO a Jihočechů 2012 se sejdou kvůli stejné záležitosti v neděli.

Rozdělení křesel

Koalice se předběžně domluvila i na rozdělení křesel v radě tak, že po pěti jich obsadí ČSSD a ANO a jedno zbývající získají Jihočeši 2012. Zatím není jasné, kolik náměstků bude hejtman mít. Zimola uvedl, že čtvrteční debata toto téma neřešila. „Platí to, že první náměstkyní bude paní Kozlová, která bude mít resort sociálních věcí a asi i školství. Paní náměstkyně (Ivana) Stráská (ČSSD) by dále měla na starost zdravotnictví, ale o dalších pozicích jsme se nebavili,“ uvedl hejtman.



Sociální demokracie a ANO se den po volbách domluvily na společném postupu. Vzhledem k tomu, že jejich zisk nestačil na nadpoloviční polovinu v zastupitelstvu, vybíraly třetího partnera. ANO prosazovalo ODS, kterou však odmítala ČSSD. Sociální demokraté zase preferovali KDU-ČSL, s čímž zase nesouhlasilo ANO.



Zástupců dvou nejsilnější stran v kraji se dosud sešli samostatně třikrát. Až ve čtvrtek poprvé přizvali k jednání možného třetího koaličního partnera.