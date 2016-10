V kinech: „Sherlock“ jako Doctor Strange, divoká sonda do života amerických teenagerů i tragický osud českého horolezce

Doctor Strange

Příběh doktora Stephena Strange, mistra mystických umění, se v komiksech společnosti Marvel poprvé objevil v roce 1963. Příběh filmu sleduje osudy tohoto světově uznávaného neurochirurga poté, co ho děsivá automobilová nehoda připraví o cit v rukou. Když mu nepomůže tradiční medicína, je nucen pátrat po možnosti vyléčení a po naději na velice netypickém místě – v tajemné enklávě, známé pod názvem Kamar-Taj. Brzy zjišťuje, že se nejedná pouze o místo, kde se lidé mohou zbavit svých zdravotních problémů, ale že se zde nachází také přední linie bitvy s neviditelnými temnými silami, které touží zničit naši realitu. Strange je nucen se rozhodnout, zda se vrátí ke svému životu bohatého lékaře, nebo se všeho vzdá, aby bránil náš svět jako nejmocnější kouzelník světa...V hlavní roli filmu režiséra Scotta Derricksona se objeví Benedict Cumberbatch, dále hrají Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton a další.

American Honey

Uznávaná britská režisérka Andrea Arnold natočila emocemi a hudbou nabitou sondu do života chudých amerických teenagerů. Hlavní postavou je mladičká Star (Sasha Lane), která se v podstatě sama se stará o dva mladší sourozence, protože otce nemá, matka se o nic nezajímá a otčím se o ni zajímá až moc... Když na parkovišti obchoďáku potká dodávku plnou vrstevníků, kteří žijí specifickou verzi Amerického snu, neváhá dlouho, naskočí a nechá svou minulost za sebou. Tím se stane součástí party mladých lidí, kteří si na živobytí vydělávají tím, že křižují Amerikou a dům od domu se snaží prodávat předplatné časopisů, o které by jinak nikdo neměl zájem. Všichni to jsou outsideři, kteří tuší, že po standardních kolejích cesta nevede, a tak se chytili jedné z posledních šancí, která jim ještě zbývala. Star záhy zjistí, že tahle činnost není ani tak práce jako spíš životní styl, naplněný polykáním kilometrů, nočními mejdany, svéráznými rituály a konflikty, k nimž v téhle nesourodé „rodině“ není nikdy daleko. Když se navíc zamiluje do nejúspěšnějšího prodejce Jakea (Shia LaBeouf), na vlastní kůži pozná, že tahle jízda bude všechno, jen ne bezstarostná...

24 týdnů

Emotivní drama německé režisérky a scenáristky Anny Zohry Berrached je příběhem televizní komičky Astrid, která se svým empatickým přítelem čeká dítě s Downovým syndromem a vážnou srdeční vadou. Matka devítileté dcery je tak postavena před mučivé rozhodnutí, zda si dítě navzdory obtížné lékařské prognóze ponechat, či ne. Film s Julií Jentsch v hlavní roli vypovídá o člověku tváří v tvář děsivému morálnímu dilematu. Režisérka přivádí na scénu klíčová témata práva ženy na plně svobodné rozhodnutí o nejobtížnějších věcech života i práva na to nebýt (veřejně ani soukromě) za svou volbu souzena.

Tenkrát v ráji

Českou tvorbu zastupují tento týden dva filmy. Snímek Tenkrát v ráji je natočený na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana a vypráví o osudové lásce, přátelství a vztazích českých a německých horolezců, do kterých osudově zasáhla válečná doba protektorátu. Legendární, mýty opředený český horolezec Josef Smítka odmítl nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a několik let se před německými úřady a gestapem skrýval ve skalním městě Hruboskalska, podporován kamarády z řad českých a německých horolezců. (A-Company CZ) V hlavní roli se představí český vodní slalomář a kajakář – olympionik a mistr světa roku 2013 Vavřinec Hradílek. Dále hrají Vica Kerekes, Jan Budař, Miroslav Etzler nebo Simona Stašová.

Druhým českým titulem je road movie-komedie Juraje Šajmoviče Komici s.r.o. The Tour v hlavních rolích s Milošem Knorem, Lukášem Pavláskem, Tomášem Matonohou a Ester Kočičkovou.

Hitchcock/Truffaut

Do kin míří i dva dokumenty. Titulem nejen pro filmové nadšence a znalce je snímek Hitchcock/Truffaut, inspirovaný „biblí cinefilů“ - knižními rozhovory, které v roce 1962 vedl francouzský filmový kritik a režisér François Truffaut s o generaci starším Alfredem Hitchcockem. Režisér Kent Jones nechává ve filmu zaznívat jak dobový magnetofonový záznam původního rozhovoru, tak pozval k vyjádření několik současných filmových tvůrcl, kteří se vyznávají ze svého vztahu k Hitchcockovým filmům - Martin Scorsese, David Fincher, Wes Anderson, Paul Schrader a další. Film není jen poctou legendě, tedy autorovi Psycha, Vertiga či Okna do dvora, ale ukazuje Hollywood a autorskou kinematografii jako součást stále živého archetypálního příběhu mužů, jejichž umanutost a posedlost posouvá filmové médium vpřed.

Francie

Druhým dokumentem v premiérové nabídce je opus klasika francouzské dokumentární tvorby a nositele Pullitzerovy ceny Raymonda Depardona, který ve svém nejnovějším snímku cestuje v karavanu napříč Francií a naslouchá osobním konverzacím lidí, které potkává – intimním a minimalistickým způsobem zachycuje postupně se měnící tvář národa.

Odvrácená strana měsíce

Pro milovníky žánru thrilleru nabízejí kina tento týden německý snímek Odvrácená strana měsíce. Hlavním hrdinou je úspěšný právník Urs, kterým otřese sebevražda jeho kolegy. Poté, co potká krásnou dívku vyznávající alternativní způsob života a zúčastní se experimentu s halucinogenními houbičkami, přichází pro Urse změna života drastičtější, než čekal. Drogový experiment v něm totiž uvolní syrové lidské pudy a na povrch se dostane jeho odvrácená strana. Civilizovaný právník se promění v člověka hnaného instinkty a v nevypočitatelného zabijáka.

Seznam premiér doplňuje trojice starších balkánských filmů: kriminální drama Výstřel (2013, režie Robert Orhel), thriller Táta (2011, režie Dalibor Matanic) a drama Černí (2009, režie Goran Dević a Zvonimir Jurić ).

